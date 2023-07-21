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男吊照仍上路酒駕撞死54歲空服員 北檢第4件國民法官案

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

向詠強去年11月1日飲酒後，晚間在台北市敦化南路2段超速駛過行人穿越道，撞上1名54歲外籍男空服員，造成男子頸椎骨折及多處受傷，最終休克死亡。向詠強當時酒測值達每公升0.58毫克。台北地檢署今偵結，依加重酒駕致死罪嫌起訴向詠強。北檢起訴本案後，成為台北地方法院第4件適用國民法官審理的案件。

起訴書指出，向詠強分別曾在2015年、2019年間遭台北地方法院各判處有期徒刑4個月確定，並且他的駕照因酒駕於2019年1月4日由台北市交通事件裁決所裁處吊銷。

檢方指出，去年11月1日下午1點到3點，向詠強先在台北市大安區敦化南路某飯店先飲用半瓶紅酒後，搭乘計程車到他經營位於市民大道一帶精品舒療店，隨後再開著保時捷休旅車返回新店住處。

起訴書指出，向詠強開車行經敦化南路二段時，他以超過該路段50公里時速限制的速度由北往南行駛，再加上他已飲酒，導致注意力、判斷力、反應能力及駕駛操控能力均降低，未注意車前與行人穿越道狀況，直接超速駕駛汽車，撞擊到1名54歲的外籍男空服員，造成遭撞男子第5頸椎骨折、左側血氣胸約500毫升併兩側肋骨骨折而神經出血休克死亡。案發時間為晚間8點59分。

向詠強撞到男子後腳踩煞車，汽車從碰撞地點持續滑行72.6公尺才完全靜止。員警到場處理，向詠強坦承他為這次事故行為人，警方也在晚間9點56分許，對向詠強實施酒測，向詠強當時的酒測值大每公升0.58毫克，隨後遭警方移送。

北檢今偵結，依涉犯刑法加重酒駕致死罪嫌起訴向詠強，本案成為台北地院第4件適用國民法官審理的案件。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

國民法官 酒駕 骨折

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