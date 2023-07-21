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台中高中女老師上課情緒失控 罵男學生「死娘砲」還拉耳

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

陳姓女老師罵男學生死娘砲還拉他耳朵，法院依成年人故意對少年犯公然侮辱罪傷害罪，判她罰金3萬5000元。記者曾健祐／攝影
陳姓女老師罵男學生死娘砲還拉他耳朵，法院依成年人故意對少年犯公然侮辱罪傷害罪，判她罰金3萬5000元。記者曾健祐／攝影
台中某高中陳姓女老師不滿高一男同學在班上態度，竟當著其他學生面前辱罵他「死娘炮」，對方隨即回「我爽」，竟又慘遭陳女拉耳朵受傷；法院認為，陳女身為教師不以正向輔導，違反教育目的，更顯見她情緒控管不佳，依成年人故意對少年犯公然侮辱罪等判她罰金3萬5000元，可上訴。

成年人故意對少年犯公然侮辱罪，處罰金新台幣1萬元，如易服勞役，以新台幣1千元折算壹日。又成年人故意對少年犯傷害罪，處罰金新台幣3萬元，應執行罰金新台幣3萬伍仟元，得易服勞役

檢警調查，陳女明知高一男同學是未滿18歲之人，去年10月4日她在教室內授課期間，因不滿男同學上課說話方式、態度，竟當眾對他罵「死娘砲」，以此貶損她人格尊嚴和社會評價。

後來男同學隨即回應說「我爽」，但陳女認為不受尊重，竟然又徒手拉扯男同學右耳，造成他耳朵挫傷、表淺性撕裂傷，學生也不滿遭辱、拉耳等對老師提告。

台中地院3酌陳女自白、男學生證詞及驗傷報告等，另審酌陳女明知學生年僅15歲仍對他侮辱、傷害，2次犯行應分論併罰，並依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

法院認為，陳女雖無前科素行尚佳，但她身為老師，應知教育基本法第8條第2項明文禁止教師在管教過程中，對學生施以體罰等行為，使學生身心受到任何侵害。

法院指出，陳女對於男學生課堂上表現，不思採取輔導、正向管教措施，反而以侮辱及傷害方式管教，造成學生身心受影響，更顯見她情緒管理能力不佳，管教方式違反教育目的。

法院考量陳女有意和解，但雙方就金額差距過大無共識，依成年人故意對少年犯公然侮辱罪及傷害罪，各判她罰金1萬元、3萬元，應執行罰金3萬5000元，得易服勞役。

公然侮辱 傷害罪 台中市

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