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性教法初審通過 未成年禁師生戀

聯合報／ 記者許維寧林琮恩／台北報導

立法院昨天審查性平三法，其中「性別平等教育法」草案最爭議的「師生戀條文」確定納入性別事件，明定教師不能與未成年學生發展師生戀；若學生成年，教師也不得利用不對等權勢狀態開展親密關係，但兩情相悅的師生戀則不在限制。教育部長潘文忠則說，若後續流程順利，預計最快明年三月八日上路。

教文會昨也通過第廿九條，若利用權勢不當開展親密關係，經性平會調查認定，最重可解聘且終身不得聘用。

另外，立法院衛環委員會昨審查「性別工作平等法」、「性騷擾防治法」修正草案。多名立委表示，性工法應強化外部介入機制及調查期間申訴人留職停薪的規定，避免經濟弱勢的被害人不敢求助；性工法針對一般行為人沒有行政罰則，應討論是否比照性騷法納入罰則。

立法院 未成年 潘文忠

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