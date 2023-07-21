男虐死貓咪「茶茶」判刑 呂秋遠：因動保法入獄首人

中央社／ 新北20日電

新北蘆洲黎姓男子凌虐女友飼養貓咪「茶茶」致死，新北地院依違反動物保護法處有期徒刑7月，併科罰金新台幣25萬元。律師呂秋遠說，黎男是首名因虐待動物致死必須入獄的被告。

檢警調查，黎姓男子2021年疑因與女友糾紛後，凌虐女友飼養貓咪「茶茶」致死，並把女友的物品打包拿走拒還，新北地檢署今年2月依違反動物保護法、刑法恐嚇危害安全及侵占等罪嫌起訴。

根據新北地方法院判決主文，黎姓男子違反動物保護法故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪，處有期徒刑7月，併科罰金25萬元，其中罰金部分得易服勞役。

另外，判決主文指出，黎姓男子另犯侵占罪與2項恐嚇罪，定應執行有期徒刑8月，得易科罰金。

呂秋遠說，虐待動物7個月部分不得易科罰金，只有8個月部分可以，如果黎姓男子繳不出易科罰金，就要關15個月，外加25萬元罰金。

呂秋遠表示，細數過去虐待動物犯罪史，從沒任何一名虐待動物的被告因這項罪行入獄。黎姓男子是首名因為虐待動物致死不得易科罰金的被告。從此之後，法官在量刑上就有前例可循，讓惡劣被告因虐待動物入獄服刑，刑度雖然還是不高，但至少已經是新里程碑，感謝「茶茶」讓動物權終於往前進了一步。

女友 新北 呂秋遠

延伸閱讀

凌虐貓咪「茶茶」澆熱水致死 男子將成虐待動物入獄第一人

17歲高中生遭便衣員警誤逮受傷毀容 呂秋遠：願免費協助少年提告

打小孩10大合理化藉口 呂秋遠：別對施暴的父母說加油

挺大牙、郭源元 呂秋遠：以提告讓Me too運動消失匪夷所思

相關新聞

魏德聖指控遭到設局 郭台強說欠款有依據

電影「賽德克．巴萊」導演魏德聖傳出因欠債4500萬元，導致名下資產遭台北地院查封，債主為郭台銘胞弟、中影董事長郭台強，魏...

教師涉車藏毒 停聘3個月

高雄市美濃區林姓國中教師端午連假駕車路過屏東里港，竟在砂石專用車道上睡著叫不醒，警方獲報，查出他車上有大量安非他命毒品及...

李志鏞案廠商再爆弊案 宜縣府員工涉貪 2人收押

宜蘭縣府文化局傳出員工涉貪，檢方19日兵分多路搜索兩局處並帶走多人，複訊後聲請羈押張姓廠商與文化局賴姓雇員，另外5人交保...

性教法初審通過 未成年禁師生戀

立法院昨天審查性平三法，其中「性別平等教育法」草案最爭議的「師生戀條文」確定納入性別事件，明定教師不能與未成年學生發展師...

狸貓換太子！2男聯手停車1年只付百元手法曝 慘多付6萬和解

無人收費停車場「認幣卡不認車」的機制，遭林姓、陳姓兩男聯手鑽漏洞利用，以「A車換B車」的方式，持短時間100元費用的停車...

凌虐貓咪「茶茶」澆熱水致死 男子將成虐待動物入獄第一人

黎姓男子因與女友小若（化名）發生糾紛，竟拿棍棒毆打小若的愛貓「茶茶」，還用熱水燙貓凌虐致死，並傳施虐影片給小若，另又涉嫌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦