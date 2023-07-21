聽新聞
test
0:00 / 0:00

教師涉車藏毒 停聘3個月

聯合報／ 記者劉星君王昭月／連線報導

高雄市美濃區林姓國中教師端午連假駕車路過屏東里港，竟在砂石專用車道上睡著叫不醒，警方獲報，查出他車上有大量安非他命毒品及注射針頭，依違反毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦，學校昨召開教評會決定暫時停聘3個月，高雄市教育局強調，一旦查證屬實，將要求依法解聘維護師道，絕不寬貸。

屏東里港警分局表示，49歲林姓教師6月22日上午駕車行經屏東里港，竟停車在砂石專用道上昏睡不醒，警方趕到現場喚醒他，目視車內有疑似違禁物，當場查獲夾鍊袋9包、殘渣袋5包及注射針頭等物品，涉嫌「毒駕」。

據調查，林老師原在屏東某國中任教，近年才調到美濃，教學品質不理想。他服務的國中昨開教評會，決定暫時停聘，後續再依法進行解聘程序。

高市教育局表示，日前獲知林姓教師疑涉毒，除第一時間要求學校暫時停聘，要求學校確保他不得再接觸學生。此案已行文相關單位查證，一旦屬實，將要求學校依法解聘。

屏東 毒品 教育局

延伸閱讀

影／扯！國中師涉毒駕車道上呼呼大睡 校方：暫時停聘3個月

影／高雄國中師涉毒駕車道上昏睡 教育局停聘調查

台大公衛學院師遭控性騷 院長鄭守夏親自回應

台大教授「揉胸性騷」還問愛老師嗎？ 同系學生控多人受害

相關新聞

魏德聖指控遭到設局 郭台強說欠款有依據

電影「賽德克．巴萊」導演魏德聖傳出因欠債4500萬元，導致名下資產遭台北地院查封，債主為郭台銘胞弟、中影董事長郭台強，魏...

教師涉車藏毒 停聘3個月

高雄市美濃區林姓國中教師端午連假駕車路過屏東里港，竟在砂石專用車道上睡著叫不醒，警方獲報，查出他車上有大量安非他命毒品及...

李志鏞案廠商再爆弊案 宜縣府員工涉貪 2人收押

宜蘭縣府文化局傳出員工涉貪，檢方19日兵分多路搜索兩局處並帶走多人，複訊後聲請羈押張姓廠商與文化局賴姓雇員，另外5人交保...

性教法初審通過 未成年禁師生戀

立法院昨天審查性平三法，其中「性別平等教育法」草案最爭議的「師生戀條文」確定納入性別事件，明定教師不能與未成年學生發展師...

狸貓換太子！2男聯手停車1年只付百元手法曝 慘多付6萬和解

無人收費停車場「認幣卡不認車」的機制，遭林姓、陳姓兩男聯手鑽漏洞利用，以「A車換B車」的方式，持短時間100元費用的停車...

凌虐貓咪「茶茶」澆熱水致死 男子將成虐待動物入獄第一人

黎姓男子因與女友小若（化名）發生糾紛，竟拿棍棒毆打小若的愛貓「茶茶」，還用熱水燙貓凌虐致死，並傳施虐影片給小若，另又涉嫌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦