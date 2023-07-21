教師涉車藏毒 停聘3個月

高雄市美濃區林姓國中教師端午連假駕車路過屏東里港，竟在砂石專用車道上睡著叫不醒，警方獲報，查出他車上有大量安非他命毒品及注射針頭，依違反毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦，學校昨召開教評會決定暫時停聘3個月，高雄市教育局強調，一旦查證屬實，將要求依法解聘維護師道，絕不寬貸。

屏東里港警分局表示，49歲林姓教師6月22日上午駕車行經屏東里港，竟停車在砂石專用道上昏睡不醒，警方趕到現場喚醒他，目視車內有疑似違禁物，當場查獲夾鍊袋9包、殘渣袋5包及注射針頭等物品，涉嫌「毒駕」。

據調查，林老師原在屏東某國中任教，近年才調到美濃，教學品質不理想。他服務的國中昨開教評會，決定暫時停聘，後續再依法進行解聘程序。

高市教育局表示，日前獲知林姓教師疑涉毒，除第一時間要求學校暫時停聘，要求學校確保他不得再接觸學生。此案已行文相關單位查證，一旦屬實，將要求學校依法解聘。