李志鏞案廠商再爆弊案 宜縣府員工涉貪 2人收押

宜蘭縣府文化局傳出員工涉貪，檢方19日兵分多路搜索兩局處並帶走多人，複訊後聲請羈押張姓廠商與文化局賴姓雇員，另外5人交保，法院昨天裁定張、賴2人收押禁見。據了解，張姓廠商涉嫌行賄、虛報費用等，全案朝貪汙治罪條例方向偵辦。

文化局表示，尊重並配合司法調查以釐清案情，同仁若有涉及不法，依法處理，該局已經把被羈押的員工調離現職，並提醒同仁應謹慎自律，嚴守法令分際。

此次涉案主嫌張姓廠商，先前也是三星鄉長李志鏞涉貪案的關鍵人物，檢方調查他疑似行賄李40萬元，獨佔鄉公所數個活動標案；張姓廠商在李志鏞案中坦承犯行，以20萬元交保，日前遭檢方依涉犯貪汙治罪條例等罪起訴，未料前案未平、後案又起，再次捲入貪瀆案件。

宜蘭地檢署19日指揮廉政署前往文化局、民政處與被告住處等11地搜索調查，帶回相關人員複訊，午夜聲押張姓廠商與文化局賴姓雇員，諭令時任民政處康姓雇員10萬元交保、時任民政處黃姓科長5萬元交保、民政處林姓人員3萬元交保，蔡與林2名廠商各3萬元交保。

宜蘭地方法院昨天上午開聲押庭，院方認為，張姓廠商、賴姓雇員2人偵訊時雖坦承部分犯行，但與證人供述並不相符，恐有串證之虞，故裁定收押禁見。

據了解，賴姓雇員辦理2017年國際童玩節涉嫌拆分活動規避招標，並指示張姓廠商謊報估價，收賄13萬元；林姓雇員承辦2020年兵役科活動、康姓雇員承辦2022年元旦升旗活動都拆分小額採購並請張姓廠商浮報估價；黃姓時任科長、蔡姓廠商與林姓妻子則涉犯偽造文書。