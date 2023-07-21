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魏德聖指控遭到設局 郭台強說欠款有依據

聯合報／ 記者陳建嘉／台北報導

導演魏德聖（右）簽發本票逾期未給付，積欠郭台強（左）4500萬元，被法院查扣資產。圖為二人合作「賽德克．巴萊」時合影。(本報資料照片)
導演魏德聖（右）簽發本票逾期未給付，積欠郭台強（左）4500萬元，被法院查扣資產。圖為二人合作「賽德克．巴萊」時合影。(本報資料照片)
電影「賽德克．巴萊」導演魏德聖傳出因欠債4500萬元，導致名下資產遭台北地院查封，債主為郭台銘胞弟、中影董事長郭台強，魏德聖所屬「果子電影」公開發文表示遭郭台強設局，不僅失去「賽德克‧巴萊」版權，也未獲票房分帳，還衍生不存在的債務。郭台強也在相隔1日後聲明欠款皆有依據，喊話要魏德聖面對債務問題。

果子電影在聲明中指出，「賽德克‧巴萊」票房超過8億元，12年來持續在海內外發行，卻始終沒有拿到電影票房與授權金的分帳，以及總數超過5千萬價值的導演費、編劇費以及監製費，年初還遭中影追討因為帳務需求而被迫簽下4500萬元借款本票。

中影對此回應，當時「果子電影」在拍攝過程中，有資金周轉需求，才由郭台強以鑫鴻公司名義給予借款，但是因為果子電影未如期還款，便將魏德聖持有的中影國際股份抵銷2千萬元，剩餘4500萬則簽發本票，一切都有匯款資料、契約為證。

中影強調並無設局，也遺憾魏德聖一方透過媒體，使簡單問題複雜化，浪費社會資源於私人權利義務間的問題，只因全案單純為民事借貸，無任何欺騙或不法，公司能理解影視產業的不景氣與投資風險高，也能肯定魏德聖在電影文化的努力及貢獻，喊話魏德聖面對跟解決借貸債務，並強調如果外界對此事有道聽塗說、散布不實等不法行為，中影會依法訴究。

電影 中影 債務

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