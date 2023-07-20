狸貓換太子！2男聯手停車1年只付百元手法曝 慘多付6萬和解

無人收費停車場「認幣卡不認車」的機制，遭林姓、陳姓兩男聯手鑽漏洞利用，以「A車換B車」的方式，持短時間100元費用的停車票卡，換出停了1年得繳3萬7500元的車，有如「狸貓換太子」。兩人坦承並且共付10萬元和解，法官依詐欺罪判林拘役50天，緩刑2年；陳拘役30天。

連姓男子自110年4月起，將車子（B車）停在暖暖區一處私人收費停車場近1年，累計費用為3萬7500元。連男為逃避巨額停車費用，請託林姓男子將車開出。

判決書指出，111年4月16日晚間，林男先開A車到停車場停一小段時間，停車費只有100元。後來林男將A車的停車票卡交給陳男至繳費機繳納100元後，由陳男駕駛B車載林男投入A車的票卡後，離開停車場。

A車因只有停短暫時間，過了2天後，兩人再來取車，並以A車的票卡遺失為由致電業者，只有支付停了2天的停車費等，順利把A車開出去。

林、陳後來又以同樣手法停4次，另詐取1000元停車費，總共欠繳3萬8500元停車費。連男所涉詐欺案件，另簽分偵辦。

法官指出，該停車場所提供停車票卡屬同一規格，無法自外觀分辨該票卡屬於何車輛的停車票卡，業者發現兩人開進與開出的車不同，經調監視器影像畫面查出有異報警。