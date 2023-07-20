大火燒光爭鮮貨品判賠逾2億 美福重申：無過失責任、將上訴
桃園市美福倉儲去年3月發生火災，大火連燒21天，其中，爭鮮公司存放在倉儲內的貨品毀損，後獲國泰世紀產物保險理賠2億2878萬元，保險公司再向美福求償，台北地院今判決美福須全數賠償2億多元，可上訴。對此，美福委任律師林玉芬強調，美福賠償的前提是要有過失責任，經桃園市消防局詳細鑑定後，已確認美福沒有任何人為疏失，這次判決顯有錯誤，將依法上訴。
林玉芬表示，這件地方法院判決係錯誤認定，依美福與倉儲承租戶爭鮮間的倉儲服務合約，美福對爭鮮的貨損負無過失責任，所以認為美福對失火雖無過失，仍應賠償，並不是認為美福就本件失火，有任何過失。
林玉芬表示，但事實上，美福與爭鮮間的倉儲服務合約明確約定，美福應盡的是善良管理人注意義務，所謂善良管理人注意義務，依法是過失責任，也就是需有過失才有賠償責任。
林玉芬表示，依桃園市政府消防局及消防署就本件失火鑑定結果，均確認美福就本件失火，無任何人為疏失，並無過失，美福依法應無賠償責任。美福也是本件火災的最大受災戶，將對這件判決，依法上訴。
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