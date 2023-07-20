雲縣議員蕭慧敏涉現金賄選案 今一審被判當選無效

雲林縣議員蕭慧敏疑於去年11月競選期間，涉以現金向選民買票，被查賄小組查獲，上月29日被雲林地方法院依違反選罷法判2年，緩刑5年。對於同案被告蕭慧敏被提起當選無效之訴，雲林地院今天判決當選無效，全案可上訴，這也是雲林縣本屆縣議會首位被判當選無效的議員。

蕭慧敏獲知判決結果只低調表示，等收到法院判決書再和律師討論是否上訴。雲林縣府民政處說，因全案仍可上訴，所以不影響其議員職務。

雲林地院判決書指出，去年九合一選舉期間，雲林地檢署查獲第六選區縣議員候選人蕭慧敏，涉嫌在去年10月底以500元、1000元、2000元等不等現金，向多位選民買票並當選為本屆縣議員，全案偵查終查後，蕭被依選罷法起訴，並提出當選無效之訴。

雲林地院於今年6月29日依違反選罷法，判決蕭慧敏有期徒刑2年，緩刑5年，並應於判決確定1年內，向公庫支付100萬元。