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查扣吸金情侶檔贓物大拍賣　香奈兒等40名牌包賣878萬元

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署台北分署連續拍賣im.B吸金案主嫌曾耀鋒、曾的女友張淑芬偵查中查扣的名牌包，今天拍定迪奧（DIOR）包1件、路易威登（LOUIS VUITTON）包2件、行李箱2件及香奈兒（CHANEL）包9件，一日賣得175萬6000元。

台北分署表示，有關im.B案於6月28日、7月19日、20日3天分2波舉行的名牌包拍賣會，總共賣出30件名牌包、1件古董箱、2件行李箱等，拍定金額878萬3000元，彰顯檢察、行政執行機關打擊犯罪的決心。

法務部行政執行署台北分署受台北地檢署囑託拍賣im.B吸金集團案查扣贓物，昨天、今天在財政部台北國稅局中北、中南稽徵所2樓會議室拍賣曾耀鋒、張淑芬情侶檔所擁有的名牌包、行李箱共40件。

延續昨天的買氣，今天吸引34組買家競買，再拍出迪奧包1件、路易威登包2件、行李箱2件及香奈兒包9件，合計14件，拍定金額達175萬6000元。

台北分署表示，全場拍定金額最高的是香奈兒包，拍賣價金是22萬2000元，競價最激烈的則另一個香奈兒包，則從起標8萬元喊起，在應買人輪番出價36次後，最後以17萬5000元拍定。

吸金情侶檔贓物查扣大拍賣　香奈兒等40名牌包賣出878萬元。圖／台北分署提供
吸金情侶檔贓物查扣大拍賣　香奈兒等40名牌包賣出878萬元。圖／台北分署提供
吸金情侶檔贓物查扣大拍賣　香奈兒等40名牌包賣出878萬元。圖／台北分署提供
吸金情侶檔贓物查扣大拍賣　香奈兒等40名牌包賣出878萬元。圖／台北分署提供

香奈兒 名牌包

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