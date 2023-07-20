立委批性工法漏洞最大：調查期留職停薪變相處罰被害人

立院衛環委員會正進行性平三法修正案審查。立委指出，性平三法中漏洞最大者就是「性別工作平等法」，不只行為人是公司負責人的案件如何調查懲處長期存在問題，調查期間被害人留職停薪，也會造成經濟弱勢的勞工不敢提出申訴；勞動部官員年初出席公聽會時竟表示性工法、性騷法不必開兩口灶，明顯缺乏對權力性騷的之能。

立法委員洪申翰表示，性平三法中「漏洞最大的就是性工法」，尤其當性騷行為人本身就是雇主或負責人的調查、懲處問題，長期存在漏洞。自己年初才召開公聽會，希望修法納入外部獨立調查機制，當時勞動部代表卻說，最高負責人沒有雇主，應由性騷法處理，還說「性騷擾沒必要去區分誰摸誰，開兩口灶（指性工法、性騷法）。」勞動部身為最高主管機關，竟認為職場中不對等關係下的性騷事件，與捷運中被陌生人性騷事件意涵相同，相當不妥，形同放棄對勞動官業、權利性騷的知能。

洪申翰也說，勞動部提出的性工法修正案，規範被害人在調查期間得留職停薪。但對基層勞工來說，一但留職停薪，社會保險也會暫停，再加上房租、生活費等支出，「若戶頭沒有十萬，誰敢接受調查？」質疑留職停薪的規定是變相懲罰受害勞工，且是在提出申訴、還沒開始調查前就讓勞工權益受損。

他表示，若真要員工留職停薪，政府應提供救助津貼，支應被害人在調查期間的生活所需，否則將讓經濟狀況較差的被害人，反而失去申訴的機會；也有法律學者提出，留職停薪代表勞動契約變更，通常是員工違法才會用上，是處罰的概念。

立法委員林為洲質疑，性工法修法第一條竟是「性別工作平等法」改為「性別平等工作法」，與其調整表面文字不如針對實質內容進行修正，落實立委、民間要求的外部調查機制，現在條文中反而看不到。