聽新聞
test
0:00 / 0:00
酸鄭運鵬像「詐騙集團」令人卻步 竹市美女發言人遭求償60萬
民進黨立委鄭運鵬不滿民眾黨前發言人、新竹市政府發言人徐千晴在臉書發文，指他的徵才廣告不透露聯絡人、地址、員工人數等，猶如「詐騙集團」讓人卻步，鄭提告求償60萬元，並要求徐女在臉書刊登判決要旨。
民眾黨主席柯文哲曾稱低薪是教育出問題，之後鄭運鵬在臉書PO出民眾黨以基本工資2萬6400元徵黨工，酸「驗證柯文哲香蕉只能請猴子的理論」，隨後民眾黨前發言人徐千晴也在臉書上反擊。
徐千晴截圖人力銀行徵才頁面，發文指鄭運鵬「反觀鄭委員的徵才廣告，聯絡人、電話、地址、員工人數都不透露，猶如詐騙集團讓人卻步」；鄭運鵬事後稱辦公室沒有徵才，認為徐千晴沒有查證，嗆聲「因為妳毫無歉意，請準備收傳票。」
鄭運鵬提民事訴訟，要求徐千晴賠償60萬元，並在臉書刊登判決要旨。台北地院今開庭，雙方皆委任律師出庭，鄭運鵬律師指出，徐千晴貼文的截圖顯示「工作機會」為0，明知鄭運鵬辦公室沒有徵才，也未做任何查證，即發表臉書上的言論，已侵害鄭的名譽權，且徐女發文後，鄭馬上告知沒有徵才一事，但徐女至今仍不願意刪除文章。
鄭的律師表示，鄭運鵬在意的是徐千晴是惡意為之，且徐女也須查證，只需打一通電話即可知悉鄭沒有徵才，但對方卻不做，故意在臉書貼文。
徐千晴律師指出，徐千晴發文當時確實不清楚鄭運鵬有無徵才，但人力銀行並非免費刊登，需要繳費後才能顯示辦公室等項目，而根據人力銀行頁面，顯見鄭曾經有徵才，請求法院函詢人力銀行，並認為徐女稱「猶如詐騙集團讓人卻步」，此屬意見表達，縱使令鄭心生不悅，也非用不實言詞誣指鄭。
法官問及雙方是否有和解意願，例如徐千晴刪除臉書貼文，是否有和解的可能，請雙方律師詢問當事人意見，而鄭的律師指出，鄭運鵬態度開放，並無設限，但具體條件仍須再討論。法官庭末諭知9月11日再開庭。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言