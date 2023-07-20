酸鄭運鵬像「詐騙集團」令人卻步 竹市美女發言人遭求償60萬

民眾黨前發言人徐千晴。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委鄭運鵬不滿民眾黨前發言人、新竹市政府發言人徐千晴在臉書發文，指他的徵才廣告不透露聯絡人、地址、員工人數等，猶如「詐騙集團」讓人卻步，鄭提告求償60萬元，並要求徐女在臉書刊登判決要旨。

民眾黨主席柯文哲曾稱低薪是教育出問題，之後鄭運鵬在臉書PO出民眾黨以基本工資2萬6400元徵黨工，酸「驗證柯文哲香蕉只能請猴子的理論」，隨後民眾黨前發言人徐千晴也在臉書上反擊。

徐千晴截圖人力銀行徵才頁面，發文指鄭運鵬「反觀鄭委員的徵才廣告，聯絡人、電話、地址、員工人數都不透露，猶如詐騙集團讓人卻步」；鄭運鵬事後稱辦公室沒有徵才，認為徐千晴沒有查證，嗆聲「因為妳毫無歉意，請準備收傳票。」

鄭運鵬提民事訴訟，要求徐千晴賠償60萬元，並在臉書刊登判決要旨。台北地院今開庭，雙方皆委任律師出庭，鄭運鵬律師指出，徐千晴貼文的截圖顯示「工作機會」為0，明知鄭運鵬辦公室沒有徵才，也未做任何查證，即發表臉書上的言論，已侵害鄭的名譽權，且徐女發文後，鄭馬上告知沒有徵才一事，但徐女至今仍不願意刪除文章。

鄭的律師表示，鄭運鵬在意的是徐千晴是惡意為之，且徐女也須查證，只需打一通電話即可知悉鄭沒有徵才，但對方卻不做，故意在臉書貼文。

徐千晴律師指出，徐千晴發文當時確實不清楚鄭運鵬有無徵才，但人力銀行並非免費刊登，需要繳費後才能顯示辦公室等項目，而根據人力銀行頁面，顯見鄭曾經有徵才，請求法院函詢人力銀行，並認為徐女稱「猶如詐騙集團讓人卻步」，此屬意見表達，縱使令鄭心生不悅，也非用不實言詞誣指鄭。