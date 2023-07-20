這下慘了！拾他人皮夾爽買汽水泡麵 高雄男判罰款115倍

高雄歐陽姓男子去年在左營夾娃娃機店，無意間發現一只黑色皮夾，內有2張信用卡、悠遊卡，他竟占為己有，逕自購買超商內泡麵、汽水等，還在周邊速食店用餐，沒想到，警方一天之內火速將他逮捕送辦，不僅得返還受害人財損，本月初還被橋頭地院判處8萬元罰金，得不償失。

去年10月15日凌晨接近2時許，歐陽在左營某家夾娃娃機店發現黃姓男子遺落的皮夾，除證件外，裡頭還有附帶一卡通功能的信用卡，他明知非經持卡人同意，不得擅用該卡消費交易，還逕自前往超商刷卡加值，並換另間超商購物食物，滿足口腹之慾。

警方獲報後，當天隨即調閱監視器，擴大循線追查歐陽男行蹤，在晚間8時25分許，就火速將他逮捕到案。一開始，歐陽還矢口否認犯行，並佯稱已歸還皮夾，但最終他坦言，當時因肚子餓，又看到黃男遺失的皮夾有幾張卡，才會持卡去超商購買蘇打餅乾、泡麵等食物。

由於歐陽過去即有多次侵占、竊盜等前科，還甫因竊盜罪被關期滿出獄，孰料自由身還不到一周，竟又犯下侵占、詐欺取財、詐欺得利等罪。