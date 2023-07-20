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遭詐團冒名販賣中元節商品 大甲鎮瀾宮提醒勿受騙
中元節將到，大甲鎮瀾宮今天接到大陸香客詢問，才知有詐騙集團冒用鎮瀾宮名義，以網路平台或APP聲稱可代辦中元普度相關服務，鎮瀾宮緊急澄清表示，大甲鎮瀾宮目前未委託或使用大陸網站平台或APP，做相關的代辦服務或商品販售。
鎮瀾宮今天接到大陸香客訊息詢問，清查鎮瀾宮粉專和各單位後，緊急在臉書粉專澄清，「請勿隨意提供個資，避免造成財產損失」。
該網路平台內容標明是鎮瀾宮，可線上報名參加，鎮瀾宮代辦中元普度服務，包括普度、植福等項目，還提供二維碼供付款刷條碼；進入該平台首頁，「中元節」是簡體字。
大甲鎮瀾宮指出，大甲媽所有委託或合作單位以官方網站、臉書公告為準，民眾如接獲可疑信件、電話或簡訊，請立即向165反詐騙專線，或客服專線1911求證，以免受騙。
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