嘉市小一男童遭虐打 狠繼父判4個月不得易科罰金

嘉義市1名小一男童遭繼父施暴全身傷痕累累，師長發現通報，男童緊急被保護安置，警調查屬實函送，檢方起訴施暴男子，嘉院判處有期徒刑4個月、不得易科罰金。全案可上訴。

嘉義地方法院簡易判決書指出，據檢方起訴內容，這名男童出生後，原由其外祖父母照顧教養，直到去年8月1日即將就讀國小，才由母親接回，與後來跟母親結婚的男子同住。

不料，這名繼父以管教男童竊盜及說謊為由，接續於今年1月25日晚間、2月9日上午及下午，持掃把、衣架並以拳頭等方式毆打男童，造成男童左額頭圓形傷口、雙下眼瞼瘀血、臉頰挫傷、腹部挫傷、後背挫傷疑似棍棒傷、臀部挫傷、雙下肢多處瘀傷、生殖器瘀傷等傷害。

經男童就讀學校師長發現有異，於2月14日向嘉義市政府通報，緊急向嘉義地方法院聲請保護安置獲准。警方循線調查函送法辦，檢方認為男童繼父涉及刑法傷害罪嫌，且是成年人故意對兒童犯傷害罪，須依兒童及少年福利與權益保障法同法規定，加重其刑1/2。

嘉義地方法院指出，因男童繼父自白犯罪，合議庭裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處有期徒刑4個月，不得易科罰金，得易服社會勞動。