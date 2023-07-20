電動車大廠必翔損失7億 「台灣第六大女富婆」蔣清明重判7年

電動車大廠必翔實業董事長蔣清明被控任意挪用不特定股東財產，違反證交法特別背信罪，檢方起訴蔣女，台北地方法院審理，合議庭認定蔣女造成必翔公司受有7億多元損害，判她有期徒刑7年。可上訴。

蔣清明因資產逾20億元，被媒體封為台灣「第六大女富婆」，她還曾因炒作必翔股票獲利被法辦，一審重判13年，2022年二審撤銷改判她有期徒刑5年。

必翔公司1997年7月辦理公開發行，2001年3月核准上市，蔣清明前為必翔董事長及總經理，且是必翔從屬浙江揚明實業公司的董事兼總經理，實際處理揚明公司的財務事項。

2014年，必翔有資金需求，與香港富邦集團簽訂股權買賣合約書，以每股美金1元價格出售子公司、必翔電能公司15％股權計29250仟給香港富邦集團，香港富邦集團隨後引介寧波富邦集團與必翔電能公司交易往來。

揚明公司2015年11月與平湖開發區管委會、平湖經濟開發區資產管理公司簽訂資產徵收協議，揚明於2016年3月18日移交廠房，公司因此存有人民幣1億2364萬7425元的帳上現金。

檢方指控，蔣女2016年9月應寧波富邦集團子公司寧波物流公司要求，未經必翔、揚明董事會同意，以投資新公司為由指示將揚明公司帳上資金挪為他用，使揚明公司受有人民幣1億7000萬元、相當於新台幣7億4917萬3000元的損害，必翔公司則也受同額損害。

合議庭審理認為，蔣清明身為知名企業家，具相當社經地位，應時刻為公司及全體股東最大利益考量，卻在擔任必翔、揚明公司負責人時刻意規避查核，企圖蒙蔽會計師查帳。