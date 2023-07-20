台南超小待轉格 律師指這情形可國賠、警建議車頭別超線
台南市中西區國華街與中正路口重畫標線，出現超小待轉格，有騎士直呼停1輛機車就爆框，恐有安全疑慮，對此，有交警認為，在重畫之前，即使停不進去，建議機車頭不要超線，避免被橫向來車擦撞；有律師認為，如果標線欠缺管理，導致車禍等損害，騎士將可聲請國家賠償。
南部1名基層交通警員說，機車若有按照標線，遵守規範停等在待轉格，卻遭到橫向的來車擦撞，一般初步判定傾向是對造車輛的肇責，不過這處超小待轉格，或有待轉格畫的位置太過偏移，因而發生擦撞，仍要看雙方車輛的相對位置，來判定事故責任歸屬。
這名交通員警也說，即使目前待轉格畫得太迷你，讓機車族有不可抗力因素，建議機車還是要停後段，讓車尾超出車格，不要讓車頭超出，避免容易跨到橫向來車的車道，導致擦撞。
曾任高雄地檢署檢察官的律師劉嘉凱說，假使機車確實遵守待轉區的標線卻還是被撞，就有理由能訴請國賠，依最高法院111年度台上字第1715號民事判決的意旨，如果主管機關在設置、管理交通標誌標線號誌欠缺妥適性，而致人民有損害，就應負國家賠償責任。
劉嘉凱也說，依此最高法院的判例，交通標誌標線的主管機關也不得用設置或管理具備合法性，就主張免責，如果是主張因為不可抗力、第三方行為介入而要免責，還是要以這標線本身應具備的安全性為前提，另，即使被害人的行為是損害發生的共同原因，基於公平與損害分配原則，賠償義務機關可以主張過失相抵，以減輕或免除賠償金額，但不影響國家賠償責任成立。
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