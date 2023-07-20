雇員疑涉貪汙遭羈押禁見 宜蘭縣文化局：已調離現職

宜蘭縣政府文化局及民政處舉辦多項活動，爆出廠商疑似行賄縣府人員，廉政署昨天兵分多路搜索約談相關人員，宜蘭地方法院今天將近中午裁定張姓廠商、文化局賴姓約雇人員羈押禁見。文化局表示，已經把遭押的員工調離現職，後續配合司法調查。

據了解，被押的張姓廠商是縣內知名舞台音響公司，之前也涉及三星鄉長李志鏞賄賂案，公司在承攬活動時疑似行賄，張姓廠商在調查中坦承犯行，當時未遭到法院羈押，以20萬元交保；這次張姓廠商在民政處宗教禮俗科舉辦的元旦升旗典禮、兵役科役政節全國表揚及文化局多個活動中，涉嫌行賄與虛報費用，訊問後羈押禁見。

宜蘭地檢署昨指揮廉政署兵分多路，前往文化局、民政處與被告住處等地帶回相關人員複訊，午夜偵訊後聲押張姓廠商與文化局賴姓雇員，其餘人以2萬元至10萬元交保，全案朝貪汙治罪條例方向偵辦。宜蘭地院今天上午開聲押庭，裁定羈押張姓廠商與賴姓雇員。