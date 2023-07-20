快訊

捲入不倫戀 Kolas控：黑手陳瑩帶頭殘殺 為選舉泯滅人性

獨／勾結代辦業者廉政署搜索高雄3分局 帶回4警調查

指陳紫渝鬧「花邊新聞」 民進黨永和立委參選人蹭聲量被罵到刪文

雇員疑涉貪汙遭羈押禁見 宜蘭縣文化局：已調離現職

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣政府文化局及民政處舉辦多項活動，爆出廠商疑似行賄縣府人員，廉政署昨天兵分多路搜索約談相關人員，宜蘭地方法院今天將近中午裁定張姓廠商、文化局賴姓約雇人員羈押禁見。文化局表示，已經把遭押的員工調離現職，後續配合司法調查。

據了解，被押的張姓廠商是縣內知名舞台音響公司，之前也涉及三星鄉長李志鏞賄賂案，公司在承攬活動時疑似行賄，張姓廠商在調查中坦承犯行，當時未遭到法院羈押，以20萬元交保；這次張姓廠商在民政處宗教禮俗科舉辦的元旦升旗典禮、兵役科役政節全國表揚及文化局多個活動中，涉嫌行賄與虛報費用，訊問後羈押禁見。

宜蘭地檢署昨指揮廉政署兵分多路，前往文化局、民政處與被告住處等地帶回相關人員複訊，午夜偵訊後聲押張姓廠商與文化局賴姓雇員，其餘人以2萬元至10萬元交保，全案朝貪汙治罪條例方向偵辦。宜蘭地院今天上午開聲押庭，裁定羈押張姓廠商與賴姓雇員。

文化局今天強調，尊重並全力配合司法調查以釐清案情，如有同仁涉及不法，依法處理；針對被羈押的員工調離現職，並提醒同仁應謹慎自律，嚴守法令分際，避免因為一時疏忽而誤觸法網，也將持續強化內部防弊作為，防杜類似事件再次發生。

宜蘭縣文化局人員疑涉貪汙遭羈押禁見，文化局表示已經把員工調離現職，全力配合司法調查。本報資料照
宜蘭縣文化局人員疑涉貪汙遭羈押禁見，文化局表示已經把員工調離現職，全力配合司法調查。本報資料照

延伸閱讀

中壢女移工命案 同鄉男友坦承殺人分屍地院裁定羈押禁見

三星鄉長涉案廠商再遭調查 檢漏夜偵訊聲押2人法院裁准

0206善款修繕作新創藝廊惹議 花蓮文化局：於法有據

桃園捷運綠線施工 挖出4000年前文物及「清代鐵道遺構」

相關新聞

電動車大廠必翔損失7億 「台灣第六大女富婆」蔣清明重判7年

電動車大廠必翔實業董事長蔣清明被控任意挪用不特定股東財產，違反證交法特別背信罪，檢方起訴蔣女，台北地方法院審理，合議庭認...

台南超小待轉格 律師指這情形可國賠、警建議車頭別超線

台南市中西區國華街與中正路口重畫標線，出現超小待轉格，有騎士直呼停1輛機車就爆框，恐有安全疑慮，對此，有交警認為，在重畫...

雇員疑涉貪汙遭羈押禁見 宜蘭縣文化局：已調離現職

宜蘭縣政府文化局及民政處舉辦多項活動，爆出廠商疑似行賄縣府人員，廉政署昨天兵分多路搜索約談相關人員，宜蘭地方法院今天將近...

買房遭詐竹科人要告失職 竹縣府：若業者違規絕不寬貸

新竹爆出預售屋詐騙吸金案，黃姓「中人（跑單幫的仲介）」遭近20名受害人指控吸金超過4500多萬，受害者日前組自救會向新竹...

13歲少女報警抓男蟲 被載走逼口交竟是配合警辦案約人

桃園一名13歲少女答應張姓男子性交易並傳裸照給對方欣賞，未料反悔竟被對方拿著裸朝威脅完成交易。她向中壢警方求助，未料配合員警辦案抓人仍被張男開車載走，最後幫對方口交才脫身；桃園地院今依違反兒童及少年性剝削防制條例判張男8年徒刑。中壢警方則稱不知少女被迫口交情節，員警是否有辦案疏失需調查釐清。

陸配出境19年夫亡也沒來奔喪 夫家請求宣告死亡因這理由被駁回

新竹邱姓男子去年2月過世，因無子嗣，其遺產以及勞退金均由配偶和其兄弟姊妹繼承。但邱男大陸籍敬姓配偶已失聯超過19年，其繼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦