買房遭詐竹科人要告失職 竹縣府：若業者違規絕不寬貸

新竹爆出預售屋詐騙吸金案，黃姓「中人（跑單幫的仲介）」遭近20名受害人指控吸金超過4500多萬，受害者日前組自救會向新竹縣消保官陳情，但自救會不滿縣府罰責太輕，漠視新修正平均地權條例可裁罰100萬到5千萬，近期將向監察院狀告縣府違法失職。縣府也表示，地政處陸續稽查相關不動產經紀業者與建商，如涉違規情事，絕不寬貸，即依相關適用法令進行裁處。

據悉，黃姓中人以可取得熱門建案為由，向受害人收取40萬至60萬不等中人費後，再以即將可換約為由，收取數百萬建案期款，不法所得高達4500萬。其受害民眾大多來自竹科，因工作繁忙又有購屋需求，但因無門路入手屬意建案，因此才會透過跑單幫、沒有隸屬仲介公司的「中人」代為購屋。

受騙的消費者決定近期組成自救會，目前已知被害消費者有20多人，被騙金額從30萬到1050萬不等，自救會日前在立委林思銘及新竹縣議員林禹佑陪同下至新竹縣消保官辦公室陳情。

消保官陳雅芳當時即表明將移給地政單位查明相關事證，並依據不動產經紀業管理條例第32條「非經紀業而經營仲介或代銷業務者，主管機關應禁止其營業」，裁罰黃男10萬元以上、30萬元以下罰鍰，並依受害人數按次開罰。

不過此舉也引起自救會不滿，自救會成員李先生向聯合報指出，他認為新竹縣府裁罰的金額並不高，對加害者來說，沒有嚇阻的作用，他還是在外面繼續騙，很多受害者都是經濟支柱，且已向警察、地檢備案，至今都沒有消息，對受害者來說情何以堪。

李先生認為，自今年起被害消費者投诉無門，加害者依然在外故技重施，這起詐騙案不只一個人犯案，盼檢調單位可加快速度偵辦，不要再讓更多人受害。

對此，自救會將向監察院舉報新竹縣長楊文科及新任消保官陳雅芳違法失職， 應對其彈劾糾舉，主因是縣府漠視新修正平均地權條例高額罰款，可裁罰100萬到5000萬之間，消保官以10萬元罰款微懲結案處理，這不是正告天下新竹可以繼續炒房嗎？

自救會希望針對消費爭議，新竹縣府不只是依規裁罰，更應該要求業者出面解決消費爭議，讓他們有取回款項的機會。

新竹縣政府表示，有關7月17日民代協助民眾因質疑不動產仲介詐欺至縣府請求協助處理一案。經到場陳情的當事人有8位，目前縣府消保官室已立即聯繫8位當事人，並協助其上行政院消費者保護會線上申訴系統填寫，案件收齊後，將盡快安排協商，保障消費者權益。截至目前已收到4位申訴資料表。