13歲少女報警抓男蟲 被載走逼口交竟是配合警辦案約人

桃園一名13歲少女答應張姓男子性交易並傳裸照給對方欣賞，未料反悔竟被對方拿著裸朝威脅完成交易。她向中壢警方求助，未料配合員警辦案抓人仍被張男開車載走，最後幫對方口交才脫身；桃園地院今依違反兒童及少年性剝削防制條例判張男8年徒刑。中壢警方則稱不知少女被迫口交情節，員警是否有辦案疏失需調查釐清。

判決指出，被害少女與張姓男子是透過手機交友軟體認識，因禁不起金錢誘惑，2020年11月3日答應張男1小時5000元的性交易提議，同時在張男提議之下自拍上空裸照給他，未料竟是夢魘的開始，反悔拒絕交易之後，不斷被對方以散布裸照威脅完成交易。

少女因心生畏懼報警，但為協助員警辦案，仍於2020年11月9日晚間約張男件面並稱同意性交易，結果雙方在中壢某速食店見面，不見員警上前逮人。後來，少女被張男載到速食店200、300公尺的路邊停車格，在張男的命令下，幫對方口交，過程稱自己是張男的母狗、會聽話，完事被載回速食店，員警才現身。

審理時，張男承認利誘少女性交易、自拍裸照和揚言散布裸照等情，但否認脅迫少女性交易，辯稱少女是在警方配合下向他提議性交易，並指少女事後提到此事還面帶笑容，強調雙方是合意性交易。

少女則證稱自己面對張男威脅會害怕，至於為何還要跟張男聯繫並同意性交易，目的是配合警方辦案。少女表示，她一開始是叫張男下車，但張男沒有下車的意思，而是一直叫她上車，她上車之後，張男就要她幫忙口交。

法院調查，少女案發時年僅13歲，涉世不深，對於陌生的張男忽然駕車駛離現場及裸照威脅，肯定非常驚慌害怕，不知所措，不敢刺激張男或惹怒對方。她雖未明確拒絕，但在此等由不得己的情境下，顯非合意性交。