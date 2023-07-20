陸配出境19年夫亡也沒來奔喪 夫家請求宣告死亡因這理由被駁回
新竹邱姓男子去年2月過世，因無子嗣，其遺產以及勞退金均由配偶和其兄弟姊妹繼承。但邱男大陸籍敬姓配偶已失聯超過19年，其繼承文件均需全體人員簽署，也因敬女失聯無法申請。邱男妹妹因此向法院聲請宣告敬女死亡，但法官調閱出入境紀錄，發現敬女2005年返回中國大陸後就再無入境紀錄，年紀也才43歲，尚生存可能性極高，因此駁回聲請。
判決書指出，敬女與邱男結婚後，2005年返回中國大陸探親後就失聯。邱男2014年臥病在床，但敬女未返回台灣照顧，均由邱男妹妹和妹夫照顧。然而邱男在去年2月25日不幸過世，其遺產和勞退金、遺屬津貼等，均由配偶和其兄弟姊妹繼承。
邱妹說，遺產、勞退金、遺屬津貼等繼承的文件均需由敬女簽署，但敬女失聯超過19年，無法得知她住所和去向，她已向居住地的里長和鄰長申請敬女失蹤的證明書，證明敬女失蹤多年的事實。依照法規，失蹤人失蹤滿7年後，就可以向法院聲請死亡宣告。
法官調閱出入境紀錄，發現敬女2005年返回中國大陸後就再無入境紀錄，依照內政部公布台灣地區簡易生命表，敬女僅43歲，年齡平均餘命還有39.54年，現尚生存的可能性極高，加上敬女是返回其原居住地區，是有目的性的離去，而非去向不明，尚生存可能性極高，因此駁回聲請。
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