列治文吸金38億主嫌逃21年泰國押回台 法院放人！檢方要抗告

陳智燦、劉美雪夫婦2000年在香港成立列治文信託，違法吸金超過38億陳、劉兩人則在2001年10月間潛逃出境，隔年由雄檢、雄院發布通緝，在海外逃亡21年被押回台灣，昨法院開庭後卻裁定兩人無保請回，僅需每天至前金分駐所報到，並限制出境、出海，檢方不服，今提抗告確保國家刑罰權有效行使。

今早獲釋的陳智燦、劉美雪於8點42分到前金分駐所報到，但檢方擔心兩人仍有逃亡疑慮，若沒有羈押，再讓兩人潛逃，恐無利訴訟進行，今向高雄高分院提起抗告。

劉美雪、陳智燦被控虛設公司行號，1999年起在高雄市中山二路開設「全富理財顧問有限公司」，謊稱可以代客投資買賣外匯，並以「老鼠會」的傳銷方式招攬客戶投資。

隔年「全富理財顧問有限公司」遭調查局查獲後，劉美雪、陳智燦及公司幹部又以「列治文信託」名義，佯稱為歐洲日內瓦集團旗下列治文銀行子公司繼續吸金，以多層次傳銷手法鼓勵投資人拉攏下線賺取佣金，並要求投資人將款項轉入指定的國外銀行帳戶。

不過，2001年9月11日美國發生恐怖攻擊，各國政府陸續清查銀行間不明資金，「列治文信託」存在歐洲拉脫維亞銀行的1700萬元美金遭到凍結，導致公司無法繼續支付利息、吸金，因老鼠會缺少「韭菜」進場垮台，投資人才發現受騙上當。

檢方當時偵辦列治文吸金案時，包含陳智燦、劉美雪夫妻倆，一共起訴30人，至少4000人受騙上當，投入資金逾38億元，但部分涉案幹部因罪證不足，多判無罪，僅4人涉案情節重大，被判刑2年至7年不等徒刑定讞，陳、劉兩人則因潛逃海外，案子仍未審結。

劉美雪、陳智燦當年逃往大陸，接著取得中美洲國家貝里斯護照，2018年7月持貝里斯護照潛逃至泰國，今年6月間取得泰方「菁英簽證」獲永久居留權。