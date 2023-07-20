高雄男醉後千元大鈔撒地倒地不起 警幫撿錢護送到家

李姓男子半夜醉倒在高雄市三民區一處民宅騎樓，警方獲報到場，屋主聲稱不認識李男，李卻敲門要求開門，後倒地不起，3張千元大鈔壓身下，警方數次拍打叫他，李醉得不省人事，只好幫他撿起3000元，檢視皮包證件，依地址將他護送回一公里遠的住家。

三民二警分局鼎金派出所警員蔡宗翰、陳弘旂，17日凌晨2時許，擔服巡邏勤務，獲報有男子醉倒在三民區鼎中路一處民宅騎樓，亂敲住戶的門，報警請求協助，警方隨即到場了解。

警方抵達現場後，見李姓男子（40歲）整個人躺在民宅騎樓下，屋主告知警方李男喝醉，可能認錯家門，敲門又踹門叫人替他開門，之後就倒臥地上呼呼大睡。

警方數次拍打李男「到家了，起床了」，但李男翻了翻身，依舊睡死，警方見他身體下方壓了3張千元大鈔，身旁還有手機充電線，一一撿起，根據皮包上的證件，發現他家住在一公里遠之處，兩警使盡吃奶力氣，將他扶上警車，護送返家。

李男母親見警方護送醉得不省人事的兒子返家，頻說抱歉，並指待兒子清醒後，會好好教育一番，感謝警方幫忙。

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高雄李姓男子半夜醉倒三民區鼎中路一處民宅騎樓，警方數次拍打叫他，李仍醉得倒地不省人事。記者石秀華／翻攝