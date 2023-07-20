台中警員罵所長垃圾遭調邊疆 興訟撤派令再敗訴

台中施姓警員任職第5分局時曾深夜大量開騎樓違停單月達400件引爭議，又在臉書罵所長垃圾等語，被依公然侮辱判拘役，台中市警局以他考評不佳等調任大甲分局，施不服再提行政訴訟，主張單趟通勤要44分鐘，剝奪他休息時間，法院認為警局調動符合內部管理予以駁回，可上訴。

施員主張，他原是第5分局警員，2022年5月11日台中市警局將他調派大甲分局，他不服接連向警局、保訓會申訴均被駁，再提行政訴訟，要求撤銷調派令。

他表示，原在5分局上下班單程只要5、6分鐘，被調大甲後上下班單程要44分鐘，若遇尖峰時段扣除交通往來、用餐，能實際運休息睡眠時間屈指可數，剝奪他休息時間、交通費用，已損害其權益且違反比例原則，也認為是和長官私人恩怨，遭警局濫用權限調職。

台中市警局抗辯稱，施員2021年10月至2022年5月在5分局任內，平時考核多為D級（猶待加強）、E級（不良），整體綜合考評均為E級（不適任現職），且施又屢因不滿內部管理，在個人臉書「白嵐曉」、臉書粉專「飛天科基警」等，發文稱所長垃圾、沒懶趴等語。

中市警局說，施多次遭查獲未依規定執勤、未能妥適處理民眾疑慮，且在臉書詆毀所長被依公然侮辱判拘役等，因綜合考量認為施已人地不宜，依規定予以調動職務。

台中高等行政法院查，施員在第5分局整體考評為不適任現職、因公務事由詆毀所長，又多次未依規定執勤等，經第5分局查明屬實，並經市警局調職。

法院認為，施員的不當行為已有品操風紀、工作重大疏失及考核不佳，更因公然侮辱所長被判拘役20日確定，可見他續留原單位已有人地不宜情形，市警局予以調動，符合內部管理、領導統御及業務運作需要。