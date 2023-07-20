快訊

黃子佼兩萬字長文「PTT有懶人包」 網列七重點：還想出來賺

長榮機師酒測違規爭議 資深機師：有3方法避風險

游盈隆公布最新民調：四成二樂見郭台銘攪局 衝擊柯侯選情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中警員罵所長垃圾遭調邊疆 興訟撤派令再敗訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中施姓警員任職第5分局時曾深夜大量開騎樓違停單月達400件引爭議，又在臉書罵所長垃圾等語，被依公然侮辱判拘役，台中市警局以他考評不佳等調任大甲分局，施不服再提行政訴訟，主張單趟通勤要44分鐘，剝奪他休息時間，法院認為警局調動符合內部管理予以駁回，可上訴。

施員主張，他原是第5分局警員，2022年5月11日台中市警局將他調派大甲分局，他不服接連向警局、保訓會申訴均被駁，再提行政訴訟，要求撤銷調派令。

他表示，原在5分局上下班單程只要5、6分鐘，被調大甲後上下班單程要44分鐘，若遇尖峰時段扣除交通往來、用餐，能實際運休息睡眠時間屈指可數，剝奪他休息時間、交通費用，已損害其權益且違反比例原則，也認為是和長官私人恩怨，遭警局濫用權限調職。

台中市警局抗辯稱，施員2021年10月至2022年5月在5分局任內，平時考核多為D級（猶待加強）、E級（不良），整體綜合考評均為E級（不適任現職），且施又屢因不滿內部管理，在個人臉書「白嵐曉」、臉書粉專「飛天科基警」等，發文稱所長垃圾、沒懶趴等語。

中市警局說，施多次遭查獲未依規定執勤、未能妥適處理民眾疑慮，且在臉書詆毀所長被依公然侮辱判拘役等，因綜合考量認為施已人地不宜，依規定予以調動職務。

台中高等行政法院查，施員在第5分局整體考評為不適任現職、因公務事由詆毀所長，又多次未依規定執勤等，經第5分局查明屬實，並經市警局調職。

法院認為，施員的不當行為已有品操風紀、工作重大疏失及考核不佳，更因公然侮辱所長被判拘役20日確定，可見他續留原單位已有人地不宜情形，市警局予以調動，符合內部管理、領導統御及業務運作需要。

法院認為，施員現任大甲分局的派出所有休息場所，供其下班後休息，雖通勤時間增加，但他仍可選擇留在派出所內休息，非無其他選擇，認定市警局調動屬內部管理措施而非行政處分，對施干預輕微，不構成侵權，判處駁回。

施員不滿被調派大甲分局，提行政訴訟主張撤銷，法院認為市警局調動屬內部管理措施而非行政處分，予以駁回。圖／報系資料照
施員不滿被調派大甲分局，提行政訴訟主張撤銷，法院認為市警局調動屬內部管理措施而非行政處分，予以駁回。圖／報系資料照

延伸閱讀

高雄市區通勤月票掃碼異常 研判網路設定更改導致

聞「老妖婆」秒爆氣…熟女怒持鑰匙刮花女童臉 下場出爐

他連續3天站崗「只是默默看」 狂傳簡訊糾纏前女友判拘役

刷1200通勤月票又扣儲值款 支援9026遊覽車出包急修正

相關新聞

台灣扯鈴冠軍涉發展組織刺探軍情 北檢聲押5人

曾獲得台灣扯鈴冠軍的扯鈴教練魯紀賢涉嫌自去年4月起，透過退役士官兵及當舖、地下錢莊業者，接觸、拉攏、吸收先前服役過的相關軍事單位士官兵，進而發展組織，伺機刺探、蒐集軍事情報。台北地檢署昨依涉犯國家安全法指揮調查局國家安全維護工作站、新北市警局兵分25路並進入6個軍事單位搜索，傳喚魯男等被告7人及證人11人。

驚傳補習班老師疑對3歲童性暴力 竹市府：成立調查小組

新竹市私立丹尼爾文理技藝短期補習班，近日被爆出以補習班名義違法經營幼兒園，甚至發生3歲幼童疑遭性暴力，引起家長關注。市府...

三星鄉長涉案廠商再遭調查 檢漏夜偵訊聲押2人法院裁准

宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉嫌收受賄賂遭到起訴，該案關鍵人物張姓廠商昨日又遭檢方調查訊問，午夜聲押。檢方昨日兵分多路，搜索縣府...

列治文吸金38億主嫌逃21年泰國押回台 法院放人！檢方要抗告

陳智燦、劉美雪夫婦2000年在香港成立列治文信託，違法吸金超過38億陳、劉兩人則在2001年10月間潛逃出境，隔年由雄檢...

高雄男醉後千元大鈔撒地倒地不起 警幫撿錢護送到家

李姓男子半夜醉倒在高雄市三民區一處民宅騎樓，警方獲報到場，屋主聲稱不認識李男，李卻敲門要求開門，後倒地不起，3張千元大鈔...

台中警員罵所長垃圾遭調邊疆 興訟撤派令再敗訴

台中施姓警員任職第5分局時曾深夜大量開騎樓違停單月達400件引爭議，又在臉書罵所長垃圾等語，被依公然侮辱判拘役，台中市警...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦