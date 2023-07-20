金門海淡廠官員索賄 國統董座掏錢擺平講了1句話獲緩刑

上櫃公司國統（8936）2017年得標金門海水淡化廠工程，卻遭水廠翁姓、蔡姓承辦員索賄及支付花酒費用，前國統董座梁家源擔心水廠被卡，核准賄款45萬元，蔡男花酒費則由公司員工代為墊付。高雄地院審理時，法官根據監聽譯文，發現梁層向下屬抱怨「給他們了還這樣」，認定梁是被迫付款，依交付賄絡罪判拘役50天，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，國統公司在2017年間以5億4,890萬6,200元得標「大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程」，2019年1月完工驗收後，由國統負責代操作及維護水廠5年。

但依據契約內容，水廠每日產水量僅保證500立方米，實際需求則由金門縣自來水廠依供需核定，但國統認為每日產水要達2000立方米才有利潤，因此聯繫負責這項業務的翁男，希望翁上簽建議提高日產水量。

翁男見國統有求於他，大膽開口向莊姓廠長索賄50萬，莊男再將翁的要求轉告給謝姓經理，謝男再報告給時任國統總經理葉清正「這筆錢一定要花」，葉再報告給時任董事長的梁家源，梁隨即簽核45萬元賄款，由莊男交付給翁男。

不僅翁男所賄，檢調當時還發現中區水資源的蔡姓業務承辦人，也藉督導水廠機會，要求莊男支付喝花酒的費用，莊男先代為墊付17次花酒、共24萬餘元，接著再向國統會計單位請款，藉花酒長期供養蔡男，方便水廠運作。

由於檢廉調早已掌握情資，還動員人力監聽梁家源、葉清正等人，2020年12月22日見時機成熟，兵分多路至金門、國統公司搜索，帶回梁家源等多人，梁家源、葉清正經檢方訊後以50萬元交保，翁男、謝男、莊男則聲押禁見獲准。

高雄地院審理時，梁家源、葉清正、莊姓廠長、謝姓經理等4人坦承行賄，法官根據檢廉當時的監聽譯文，發現梁家源曾向謝姓經理詢問「金門怎都還沒動」，謝男電話中稱「是水廠在擋，我們該做都做了」，梁聽完後無奈「該做的做，也給他們了還這樣。」

法官根據譯文資料，認為梁家源、葉清正是因為公司主管反應翁男索賄及刁難，才會核准賄款，考量梁家源、葉清正、莊姓廠長、謝姓經理偵查中態度良好，也未犯故意犯罪，依交付賄絡等罪，判梁拘役50天、葉拘役55天，莊男5月、謝男5月徒刑，均得易科罰金，緩刑2年，但4人要繳付公庫10至20萬元。