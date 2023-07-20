大專校院MeToo達26件「都很悲情」 潘文忠承諾懲戒加害者無期限

全台大專校院Me too連環爆，立法院今天舉行教育文化委員會討論修正性別平等教育法。立委指出，教育部統計指出近期光大專校院發生的Me too事件達26件，且綜觀歷來樣態，多發現加害者已離校、受害者已畢業，或者受害者憂心遭報復始終不願具名檢舉。教育部則承諾，對加害者的懲治絕對「無期限」，受害者一定盡力提供法律扶助。若性平法完成修訂，將於明年3月8日上路。

立委吳思瑤表示，即便性平法是性平三法中執行最綿密者，但根據教育部的統計，近期光大專校院的Me too案仍高達25、26件，而大專校院於調查時最大的困難，在於受害者可能仍在學，礙於求學壓力不敢出面，或已畢業；另一困難則在於加害者可能聘期屆滿、已離校，或僅單純參加課程指導。

吳思瑤指出，根據政院版的修法草案第25條，學校或主管機關應告知當事人各項救濟途徑，或轉介提供心理輔導等保護措施，但若是畢業生是否仍能獲得相關司法、心裡輔助？

教育部長潘文忠則承諾，對於性平案件加害者的懲治絕對無期限、追到底，針對受害者的法律扶助措施等，政府一定會責成各校給予協助。性平委員、調查小組教育部也會思考如何擴增人力，並增加人力培訓和費用，由學務特教司增加經費處理，預計二個月內提出配套。

立委萬美玲則指出，若教育部以師生間是否存在權勢關係為認定基礎，「已成年的高三生，可以和隔壁班教師戀愛嗎」、「學生和教授若已無指導關係，可以發生師生戀？」

潘文忠則表示，師生間是否存在權勢關係不是誰說了算，一定要經過嚴謹調查。針對權勢關係樣態，教育部期望訂定參考指引讓學校參考，若屆時性平法完成修法，將於授權準則中訂定，屆時將邀集專家學者、學校共同討論。但若如期通過修法，最快也將是明年3月8日上路。

但立委鄭麗文則質疑，行政院前院長林全、法國總統馬克宏都是師生戀代表人物，「我從來沒看過外界指責他們」。師生戀和性騷是兩回事，有些學生甚至可能是喜歡老師才來讀書，「若成年人兩情相悅為何不行？」但教育部的官僚心態卻是一律禁止師生戀愛，不可牽手、不可喝咖啡，形同矯枉過正。