泡麵下藥拿電視線絞殺妻 他監獄抄佛經怨判18年刑期太長

男子游政衛不滿沈姓妻子想離婚，在泡麵下安眠藥迷昏對方，再用電視線絞殺，事後想共赴黃泉但倖存，伴屍24小時才被人發現，一審依殺人罪判刑18年，褫奪公權10年，案件上訴，台灣高等法院今開庭，游稱上訴理由是「刑期太長」，律師也說他犯後懊悔，在監抄寫佛經回向妻子，認為18年刑期過重，合議庭諭知8月24日宣判。

游政衛（29歲）不滿妻子要離婚，策畫殺人已有一段時間，他去年8月先上網購買安眠藥，9月1日晚間趁妻子吃消夜時，將藥摻在妻子的泡麵裡，等妻子入睡後，再拿電視線緊勒對方頸部。

沈女雖被下藥，但未昏睡，感覺脖子被異物纏繞緊勒，仍驚醒反抗，游未因此罷手，仍持續施力絞殺，直至妻子窒息死亡。案發後，游男企圖輕生，並向家人告別，游父見情況不對又連絡不上人，隔天晚上到游男住處查看，命案因此曝光；一審依殺人罪判刑18年。

案件上訴，高院今開庭時，法官問及上訴理由，游說「刑期太長」；律師也替游辯護指出，游自始至終坦承犯行，因深愛妻子卻突然面對婚變打擊，且死者曾揚言搬出去和第三者同居，游受到極大壓力。

律師指出，雖游的犯案手法不可取，但他用安眠藥減輕妻子痛苦，犯後深感悔悟，盡力彌補過錯，並在監抄寫佛經回向妻子，犯後態度良好，又殺人平均刑度為11年9月，一審量刑18年確實過重。