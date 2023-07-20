快訊

NVIDIA黃仁勳穿黑皮衣 AMD蘇姿丰則有三項標配

開箱遺體相驗解剖室 資深法醫蔡勝州親示範開頭顱

夏天最後節氣！周日「大暑」到 命理師：5生肖運勢夯到爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泡麵下藥拿電視線絞殺妻 他監獄抄佛經怨判18年刑期太長

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子游政衛不滿沈姓妻子想離婚，在泡麵下安眠藥迷昏對方，再用電視線絞殺，事後想共赴黃泉但倖存，伴屍24小時才被人發現，一審依殺人罪判刑18年，褫奪公權10年，案件上訴，台灣高等法院今開庭，游稱上訴理由是「刑期太長」，律師也說他犯後懊悔，在監抄寫佛經回向妻子，認為18年刑期過重，合議庭諭知8月24日宣判。

游政衛（29歲）不滿妻子要離婚，策畫殺人已有一段時間，他去年8月先上網購買安眠藥，9月1日晚間趁妻子吃消夜時，將藥摻在妻子的泡麵裡，等妻子入睡後，再拿電視線緊勒對方頸部。

沈女雖被下藥，但未昏睡，感覺脖子被異物纏繞緊勒，仍驚醒反抗，游未因此罷手，仍持續施力絞殺，直至妻子窒息死亡。案發後，游男企圖輕生，並向家人告別，游父見情況不對又連絡不上人，隔天晚上到游男住處查看，命案因此曝光；一審依殺人罪判刑18年。

案件上訴，高院今開庭時，法官問及上訴理由，游說「刑期太長」；律師也替游辯護指出，游自始至終坦承犯行，因深愛妻子卻突然面對婚變打擊，且死者曾揚言搬出去和第三者同居，游受到極大壓力。

律師指出，雖游的犯案手法不可取，但他用安眠藥減輕妻子痛苦，犯後深感悔悟，盡力彌補過錯，並在監抄寫佛經回向妻子，犯後態度良好，又殺人平均刑度為11年9月，一審量刑18年確實過重。

公訴檢察官認為游預謀、計畫性犯罪，雖然在民事訴訟上認諾、對於死者家屬請求金額沒有意見，但根本不知道能否取得全額賠償，一審判18年量行妥適，請求法院駁回上訴，維持一審判決；沈女胞姊今也親自到庭，請求法院依法判決。

男子游政衛不滿妻子想離婚，下藥迷昏對方再用電視線絞殺。記者林孟潔／攝影
男子游政衛不滿妻子想離婚，下藥迷昏對方再用電視線絞殺。記者林孟潔／攝影

延伸閱讀

上黃山別自帶泡麵！景區1理由不供熱水 網友反應兩極

他吃完泡麵丟竹筷到湯裡 用途曝光網大讚「生活智慧王」

泡麵下藥再絞殺髮妻 夫被判18年「有抄佛經」求交保

黃健瑋再被爆下藥偷吃人妻 經紀人嘆口氣回應了

相關新聞

台灣扯鈴冠軍涉發展組織刺探軍情 北檢聲押5人

曾獲得台灣扯鈴冠軍的扯鈴教練魯紀賢涉嫌自去年4月起，透過退役士官兵及當舖、地下錢莊業者，接觸、拉攏、吸收先前服役過的相關軍事單位士官兵，進而發展組織，伺機刺探、蒐集軍事情報。台北地檢署昨依涉犯國家安全法指揮調查局國家安全維護工作站、新北市警局兵分25路並進入6個軍事單位搜索，傳喚魯男等被告7人及證人11人。

驚傳補習班老師疑對3歲童性暴力 竹市府：成立調查小組

新竹市私立丹尼爾文理技藝短期補習班，近日被爆出以補習班名義違法經營幼兒園，甚至發生3歲幼童疑遭性暴力，引起家長關注。市府...

三星鄉長涉案廠商再遭調查 檢漏夜偵訊聲押2人

宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉嫌收受賄賂遭到起訴，該案關鍵人物張姓廠商昨日又遭檢方調查訊問，午夜聲押。檢方昨日兵分多路，搜索縣府...

台南迷你待轉區恐成待撞區 律師：恐衍生國賠問題

台南市議員林依婷接獲民眾陳情，中西區國華街出現只停得下1部機車的「超迷你待轉區」，但如果加大待轉區，反而會變成待撞區，律...

金門海淡廠官員索賄 國統董座掏錢擺平講了1句話獲緩刑

上櫃公司國統（8936）2017年得標金門海水淡化廠工程，卻遭水廠翁姓、蔡姓承辦員索賄及支付花酒費用，前國統董座梁家源擔...

大專校院MeToo達26件「都很悲情」 潘文忠承諾懲戒加害者無期限

全台大專校院Me too連環爆，立法院今天舉行教育文化委員會討論修正性別平等教育法。立委指出，教育部統計指出近期光大專校...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦