台灣扯鈴冠軍涉發展組織刺探軍情 北檢聲押5人

曾獲得台灣扯鈴冠軍的扯鈴教練魯紀賢涉嫌自去年4月起，透過退役士官兵接觸、拉攏、吸收先前服役過的相關軍事單位士官兵，進而發展組織，伺機刺探、蒐集軍事情報。台北地檢署昨依涉犯國家安全法指揮調查局國家安全維護工作站、新北市警局兵分25路並進入6個軍事單位搜索，傳喚魯男等被告7人及證人11人。

曾獲得台灣扯鈴冠軍的魯紀賢，曾在2018年間，利用中華民國扯鈴聯盟常務理事職務之便，冒用聯盟名義佯稱欲前往赴法國交流，以及參加世界盃扯鈴比賽，藉此募款、詐騙上千萬元，遭法院依2個詐欺罪判刑4年10月及8月。