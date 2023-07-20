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台灣扯鈴冠軍涉發展組織刺探軍情 北檢聲押5人

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

曾獲得台灣扯鈴冠軍的扯鈴教練魯紀賢涉嫌自去年4月起，透過退役士官兵接觸、拉攏、吸收先前服役過的相關軍事單位士官兵，進而發展組織，伺機刺探、蒐集軍事情報。台北地檢署昨依涉犯國家安全法指揮調查局國家安全維護工作站、新北市警局兵分25路並進入6個軍事單位搜索，傳喚魯男等被告7人及證人11人。

曾獲得台灣扯鈴冠軍的魯紀賢，曾在2018年間，利用中華民國扯鈴聯盟常務理事職務之便，冒用聯盟名義佯稱欲前往赴法國交流，以及參加世界盃扯鈴比賽，藉此募款、詐騙上千萬元，遭法院依2個詐欺罪判刑4年10月及8月。

北檢複訊後，魯男及林姓、李姓、林姓、常姓5名退役軍人犯嫌重大，且有逃亡、串證之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見，另名郭姓被告則以20萬元交保。後續將深入釐清，縝密蒐證，避免任何危害國家安全的事件發生。

扯鈴教練魯紀賢涉嫌發展組織刺探軍情，北檢依違反國安法聲押5人。記者房荷庭／攝影
扯鈴教練魯紀賢涉嫌發展組織刺探軍情，北檢依違反國安法聲押5人。記者房荷庭／攝影

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