陸軍汰除放高利貸分隊長敗訴確定 判決爆出國軍一堆人欠債

陸軍砲兵訓練指揮部陳姓中士被控轉介謝姓男子對多名官兵放款，違反國軍軍風紀維護實施規定，砲指部2019年核予陳10筆記過2次懲罰，陳1年內累計滿3大過，砲指部撤職並停止任用3年，陸軍司令部核定。陳訴願遭駁，改提行政訴訟，台北高等行政法院以濫用裁量判訴願決定及原處分均撤銷。最高行政法院駁回軍方上訴確定。

軍方雖然敗訴，但此案卻也間接揭露不少國軍在外積欠賭債、卡債、酒錢、當舖借款，甚至還有債主找上營區討債。

陳姓男子原為砲指部學生中隊中士分隊長，被控2017年至2018年間多次轉介謝姓男子對官兵放款，軍方臚列出10名借款的官兵，認為陳違反軍紀。這10名「債務人」，有的人是因為奶奶中風住安養院缺錢，但有人是為了要還積欠當鋪的高額借款利息，或是欠酒錢、卡債。

不過陳則一一提出解釋，例如李姓上兵因為幫助連上弟兄度過難關，因此請人問他借款方式，他沒有收利息，沒有犯重利罪；王姓上兵積欠酒錢和債務，有債主到營區討債，他曾建議跟銀行借款利息更低，但王因本身就有銀行貸款而無法再借，不是他主動招攬。陳認為軍方的懲處沒考量情節，違反比例原則。

軍方則指出，陳先後10次居間轉介營內不當借貸，總共向謝男借貸78萬元，各次借貸時間不同、並非密接，且借貸對象、金額、地點及方式都不盡相同，分別為10次記過2次處分未逾越法定裁量範圍。

台北高等行政法院審理後認為，這10筆記過懲處，除了轉借張姓、陳姓、王姓上兵營內不當借款的事實認定無違誤外，其餘7筆的事實有問題，且10筆記過懲罰都屬裁量濫用。北高行指出，陳轉借放款的年利息分別為60%、72%、80%，是法定年利率的3倍、3.6倍、4倍，軍中同仁負擔顯不相當的利息，是不當借款。

北高行指出軍方停止任用僅敘明陳「1年累滿3大過處分」，但沒有任何裁量理由，也無從自懲罰評議會會議紀錄察看，明顯是濫權裁量，處分應予撤銷，停役處分也因違法而一併撤銷。