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三星鄉長涉案廠商再遭調查 檢漏夜偵訊聲押2人
宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉嫌收受賄賂遭到起訴，該案關鍵人物張姓廠商昨日又遭檢方調查訊問，午夜聲押。檢方昨日兵分多路，搜索縣府文化局、民政處並帶走多人，複訊後聲押2人，諭令交保5人。據了解，張姓廠商涉嫌行賄、虛報費用等，全案朝貪汙治罪條例方向偵辦。
宜蘭地檢署昨天指揮廉政署，前往文化局、民政處與被告住處等地，帶回相關人員複訊，午夜時完成，聲押張姓廠商與文化局賴姓雇員，諭令時任民政處康姓雇員10萬元交保、時任民政處黃姓科長5萬元交保、民政處林姓人員3萬元交保，蔡、林2廠商各3萬元交保。
其中張姓廠商也捲入李志鏞涉貪案，檢方調查他涉嫌行賄李40萬元，獨占三星鄉公所數個活動標案；張在李志鏞案中坦承犯行，並未遭到法院羈押，以20萬元交保，日前遭檢方依涉犯貪汙治罪條例等罪起訴，不料前案未平，後案又起，再次捲入貪瀆案件。
據了解，張姓廠商在民政處宗教禮俗科舉辦的元旦升旗典禮、兵役科役政節全國表揚，以及文化局多個活動中，涉嫌行賄與虛報費用。宜蘭地院今天上午8時半許開聲押庭，裁定是否羈押張姓廠商與賴姓雇員。
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