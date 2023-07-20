聽新聞
test
0:00 / 0:00

律師：魏應確認本票債權不存在

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

魏德聖。圖／聯合報系資料照片
魏德聖。圖／聯合報系資料照片
魏德聖簽本票而積欠郭台強四五○○萬元，被法院發命令扣押資產和查封不動產，魏透過公司果子電影發聲明，認為自己被郭精心布局而受騙簽本票，被索討「根本不存在的債務」。律師指出，若魏德聖對簽發本票過程有意見，或爭執雙方債權債務關係，應提確認本票債權不存在之訴。

律師陳清怡指出，本票裁定強制執行案件中，法院只須做「形式審查」，意指本票符合票據法相關規定，例如是否欠缺絕對必要記載事項，若沒有缺漏，不用審究票據關係是否存在，或實體法律關係為何，即會准許強制執行；債務人可以提抗告，但意義不大，魏德聖兩次抗告也被駁回。

她說，若債務人爭執雙方票據關係是否存在，或認為自己受人設局、欺騙而簽發本票，應提確認本票債權不存在之訴，但訴訟不會影響強制執行程序，因此要聲請停止執行，並提供擔保金，獲准後才能暫停執行程序。以魏德聖四五○○萬元本票為例，擔保金約九七五萬元；除非債務人主張本票是經變造或偽造，才無須擔保金，法院即應停止強制執行。

陳清怡提醒，如果債務人主張自己被詐騙或強暴脅迫，陷於錯誤而簽發本票，依民法規定得表示要撤銷發票，提訴訟也須表明要撤銷發票，但必須在發現被詐欺或脅迫終止的一年內提出。

債務 強制執行 發票

延伸閱讀

魏德聖千字文嘆被索討「不存在的債務」　再控郭董「邪惡的贏家」

魏德聖遭控欠債4500萬 批郭台強設局「壞人就是壞人」

魏德聖欠郭台強4500萬 除了薪資補助款...不動產也被查封了

一張本票就翻臉！郭台強指控他欠債4500萬元 魏德聖財產恐被查封

相關新聞

郭台強控欠4500萬 魏德聖資產被查封

電影「賽德克．巴萊」導演、果子電影負責人魏德聖，被控積欠中影公司董事長、鑫鴻國際投資董事長郭台強四五○○萬元，郭向法院聲...

何事值得花6百萬？黑幫會長答「殺人」 咖啡商命案死刑列爭點

何姓咖啡商前年遭槍手黃泳群行刑式槍殺身亡，檢方查出天道盟華山會分子許杜群花600萬，透過至尊盟尊合會會長張景欽找小弟陳憲...

不給「廣編費用」就寫不實報導 168周報發行人遭判刑

「168周報」發行人翁立民在2018年12月29日出刊的報導中，以「謝益之們」為筆名，指摘南山人壽「富賊每年偷走政府稅收...

為了兒子順利國立碩畢…研究生父水果禮盒藏現金行賄教授 判決出爐

彰化縣黃姓男子為了讓就讀國立中正大學研究所兒子順利拿到學位，去年9月間涉嫌持藏放現金10萬元水果禮盒向指導教授請託，被教...

魏德聖喊冤 「對方精心設計布局」

魏德聖曾拍過史詩電影「賽德克．巴萊」，成本耗資甚鉅，中影、鑫鴻國際投資董事長郭台強曾出資拍攝，但雙方有債務問題，郭台強控...

律師：魏應確認本票債權不存在

魏德聖簽本票而積欠郭台強四五○○萬元，被法院發命令扣押資產和查封不動產，魏透過公司果子電影發聲明，認為自己被郭精心布局而...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦