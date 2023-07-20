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律師：魏應確認本票債權不存在
魏德聖簽本票而積欠郭台強四五○○萬元，被法院發命令扣押資產和查封不動產，魏透過公司果子電影發聲明，認為自己被郭精心布局而受騙簽本票，被索討「根本不存在的債務」。律師指出，若魏德聖對簽發本票過程有意見，或爭執雙方債權債務關係，應提確認本票債權不存在之訴。
律師陳清怡指出，本票裁定強制執行案件中，法院只須做「形式審查」，意指本票符合票據法相關規定，例如是否欠缺絕對必要記載事項，若沒有缺漏，不用審究票據關係是否存在，或實體法律關係為何，即會准許強制執行；債務人可以提抗告，但意義不大，魏德聖兩次抗告也被駁回。
她說，若債務人爭執雙方票據關係是否存在，或認為自己受人設局、欺騙而簽發本票，應提確認本票債權不存在之訴，但訴訟不會影響強制執行程序，因此要聲請停止執行，並提供擔保金，獲准後才能暫停執行程序。以魏德聖四五○○萬元本票為例，擔保金約九七五萬元；除非債務人主張本票是經變造或偽造，才無須擔保金，法院即應停止強制執行。
陳清怡提醒，如果債務人主張自己被詐騙或強暴脅迫，陷於錯誤而簽發本票，依民法規定得表示要撤銷發票，提訴訟也須表明要撤銷發票，但必須在發現被詐欺或脅迫終止的一年內提出。
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