魏德聖喊冤 「對方精心設計布局」

電影「賽德克．巴萊」導演魏德聖（右）與中影董事長郭台強（左）。圖／聯合報系資料照片 魏德聖曾拍過史詩電影「賽德克．巴萊」，成本耗資甚鉅，中影、鑫鴻國際投資董事長郭台強曾出資拍攝，但雙方有債務問題，郭台強控訴魏德聖積欠四五○○萬元，聲請強制執行獲准，魏德聖昨發聲明喊冤，直呼自己被設局。

魏德聖透過「果子電影」發出聲明，「為什麼一家這麼大的企業集團，要做這麼惡劣的事情，來毀掉一個只想專心拍好電影的導演？」魏執導新片「ＢＩＧ」將於年底上映，他更認為郭台強對他發動全面查封是惡意營造他「欠債不還」假象，不僅將影響票房，也會影響他醞釀多年、持續拍攝的「臺灣三部曲」後續投資與個人信用和名譽。

魏德聖表示，一開始就被對方精心設計布局，從只投資「賽德克．巴萊」一半資金，到最後所有版權都屬對方，「所有的票房營收也沒分過帳，然後我們還變成欠他一筆從來沒匯款紀錄的四五○○萬？」

事件發生後，魏德聖坦言也被身邊的人酸，「誰叫你糊塗亂簽名，被騙活該！」電影公司無奈表示，「我們承認我們導演當時不聰明，又太信任郭董，才會被設計，但是如果導演被騙、被設計是活該！那郭董刻意奪去權利就應該嗎？為什麼不是惡人受罰？而是好人要受罪……這算公平正義嗎？」聲明還說，「壞人不能因為做了好事就不叫壞人，所以接下來應該換郭董說話！」

郭台強友人指出，郭台強對於魏德聖的說法相當氣憤，已委請律師蒐集相關資料，將委由律師今天對外提出說明。