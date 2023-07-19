國民法官審殺夫案 婦人庭後哽咽請死者弟弟原諒

新北地院法官與國民法官審理婦人稱不堪家暴殺夫案，死者弟弟指證得知哥哥死時簡直晴天霹靂。季婦庭後哽咽向他道歉，並表示不知做這件事是對是錯；死者弟弟說，當然是錯，但希望季婦保重。

6旬季姓婦人聲稱不堪家暴，去年11月30日凌晨趁丈夫酒醉熟睡時持刀殺害丈夫。新北地方法院昨天起開庭審理，是全國首度有國民法官共同審判的案件。今天進行交互詰問證人環節，檢方上午先傳喚死者弟弟與鑑定人說明。

死者弟弟說，死者很正直、嫉惡如仇。近幾年他與死者1年只會碰面2、3次，對家暴案不清楚。季婦到他家時，他也感受到季婦不快樂，但得知死者死訊時，簡直晴天霹靂，完全想不到會發生這種事。

6號國民法官問到，死者不喝酒與喝酒後是否有明顯落差，以及是否有想過死者酒後會打人。死者弟弟說，死者喝酒就會重複以前的小事，沒喝酒時非常好，沒想過會動粗。

季婦在庭後哽咽對死者弟弟表示「對不起」，希望可以原諒她，她一直以來都沒有自由，「我的人生很無奈」，她也不知道做這件事是對是錯；死者弟弟說，當然是錯的，但也希望季婦保重。

另外，鑑定人指證，案發現場有發現清洗跡象，包括廚房、浴室水槽和排水管都有血跡反應，且還有用來擦拭的抹布。另外，季婦第一時間說是用死者喝的藥酒潑灑才會造成遺體脫皮且皮膚皮革化現象，但後來法醫相驗認為可能是酸鹼液體，季婦才說是用鹼片加水潑灑。

辯護律師問到，依現場判斷，能否確認死亡時間，以及根據經驗，清理是否都是滅證，鑑定人都說，無法判定。

5號國民法官問到，是否能評估鹼片是停留多久才造成皮膚皮革化，鑑定人表示沒辦法。

3號國民法官提問，是否有採集死者體內血液殘留樣本、以及死者體內血液凝固情況；4號國民法官說，死者正面無明顯鹼片反應、但背部有，是否可能有脫掉衣服。鑑定人聽不太懂問題，經審判長協助解釋後，鑑識人說，應是潑灑時被害人仰躺，後來液體沉積背部造成。

檢方強調，有些問題已超出鑑識人專業判斷範圍，且季婦確實有以鹼片潑灑死者，甚至第一時間還欺騙是以藥酒，犯後態度不佳，請國民法官評斷清洗行為是否滅證。律師則反駁，目前無法判斷死者死亡與遭潑灑鹼片時間，但這關乎到這是殺人手段還是犯後態度。且謊稱藥酒事件僅是單方指述，無證據。另洗手台有血跡等不一定就是滅證，也可能是犯後洗手造成，什麼原因都有可能。

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