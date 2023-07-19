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北院首批！酒駕致死選10國民法官審案 大安區有「4個法官」最多

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

男子李佳修酒駕撞死王姓駕駛，成為台北地院首件國民法官案。法院今天進行選任程序，傍晚在35位侯選民眾抽選出6位國民法官、4位備位國民法官，下周起將與3位職業法官共組合議庭審案。

台北地院今年6月15日對120位國民寄送選任期日通知書，經初步篩選後，有現16人不符合規定除名；今天應到為104人，上午實到62人，3人遲到汰除，審檢辯對59人全體詢問、分組詢問、個別詢問，24人被裁定不予選任，剩35人正式候選。

下午國民法庭在35名候選人之中隨機抽選6位國民法官、4位備位國民法官，這10人將在後天到庭宣誓，並由職業法官說明審案程序，下周密集開庭並宣判。

依台北地院提供資訊，今天選出的10名國民法官有6名是男性、4名是女性，年齡40至49歲的有5位，60多歲的有3位，50多歲與30多歲各有1位。

職業別上區分，從事貿易業的有3位最多，從事設計業、電信業、公務員、退休、資訊業、金融業、法務人員則各1位。

學歷方面，有學士5位、高中與專科各2位、碩士1位，居住地則以台北市大安區4位為最多，新北市新店區有2位，中正、松山、信義、萬華區各有1位。

他們即將審理的酒駕致死案，依檢方起訴，2022年11月13日晚間，男子李佳修和友人在夜店飲酒狂歡，之後續攤，翌日凌晨4時結束，李在市區酒駕狂飆，車行經行政院前忠孝東路地下道時發生追撞，造成前車駕駛王姓男子傷重不治，李偵查中羈押禁見迄今。

圖為台北地院國民法官法庭。圖／聯合報系資料照片
圖為台北地院國民法官法庭。圖／聯合報系資料照片

國民法官 酒駕

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