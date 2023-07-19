與瑞士平分拉法葉案佣金 汪家律師曾質疑「對半分」好嗎？

特偵組（已廢除）聲請單獨沒收拉法葉購艦案、已故軍火商汪傳浦藏於海外的犯罪所得案，最高法院已裁准4億多美元，但對部分孳息計算仍發回台灣高等法院，高院更二審28日將宣判。法務部今表示因與瑞士平分，瑞士11日已將凍結的不法所得1億3804萬美元（台幣約43億元）匯入台北地方檢察署外幣專戶，汪家律師曾質疑「對半分」是最好的處理方式嗎？

2001年起，我國即透過司法互助管道向歐洲各國請求凍結汪家海外資產，並持續與他國建立合作管道，經外交部、駐瑞士台北文化經濟代表團協助，先於今年2月間自列支敦斯登取回1103萬餘美元（約新台幣3.3億元），日前再自瑞士追回汪家巨額不法資產。

法務部表示，瑞士匯還款項前，曾主張就所凍結的不法所得分享，因瑞士提供相關協助逾20年、凍結帳戶達27個，參酌聯合國反貪腐公約精神，同意依國際慣與瑞士以50：50比例分享。

因今年2月列支敦斯登將凍結的1103萬美元匯入台北地檢署帳戶，是第一筆追回的款項。但汪家律師徐履冰在5月5日高院更二審開庭時，則指檢方認為應沒收在列國的2200萬美元，結果實際上列支敦斯登和我國「對半分」，我國只拿到1100萬美元，法務部還高調宣揚戰果，他質疑這是最好的處理方式嗎？