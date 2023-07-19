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北院首批國民法官出爐 24日審理酒駕競速致死案

中央社／ 新北19日電

台北地院今天選出6名國民法官與4名備位國民法官，年齡介於31歲到70歲，職業跨設計業、公務員與法律服務業等。6名國民法官24日起與3名職業法官共組合議庭審理酒駕致死案。

23歲李姓男子去年酒駕競速，在台北市忠孝東路車行地下道發生車禍，造成1人死亡。台北地檢署今年3月依酒駕致死罪起訴李男，成為台北地方法院首件國民法官參審案件。由法官林鈺珍、吳玟儒、洪甯雅組成合議庭審理。

北院表示，由審、檢、辯於35名到場候選國民法官中，共同選出6名國民法官、4名備位國民法官，將於21日上午10時宣誓，並於24日上午9時10分與3名職業法官共組合議庭審理。

根據北院資料，6名國民法官與4名備位國民法官中，共4女、6男；31歲至40歲有1人、41歲至50歲5人、51歲至60歲1人、61歲至70歲3人；職業橫跨設計業、電信業、資訊業、貿易業、金融業、法律服務業，也有退休與公務員。教育程度方面，從高中畢業到碩士都有，其中以大學畢業5人最多。

依國民法官法，勞工擔任國民法官，任職公司應給予公假，薪水照付，開庭日法院另支付每天新台幣3000元日費，若超過晚上6時後加班，每小時加付500元。選任程序則是日領1500元、晚間加班每小時300元。

依司法院網站資料，國民法官制度由6名國民法官與3名職業法官一起審理。有罪要有6票以上同意，且國民法官與法官雙方都要有同意票。量刑部分，判處死刑要有6票以上同意，非死刑要有5票以上同意，且國民法官與法官雙方都要有同意票。

國民法官 酒駕 死刑

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