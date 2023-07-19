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「護國神醫」曾助郭婞淳奪金 讓護理師替減肥者看診遭判刑

聯合報／ 記者古和純石秀華／高雄即時報導

體壇金牌好手並不陌生的「護國神醫」林聖章，過去曾協助羽球天后戴資穎、舉重女神郭婞淳、台灣最速男楊俊瀚等人進行診療，可說是替台灣贏得金牌榮耀的幕後推手，但上周三橋頭地院卻判林聖章10個月徒刑，因林竟讓自家診所陳姓護理師替病患看診開藥，遭健保署一狀告上法院。

林聖章長年擔任我國奧亞運國家隊醫，過去多家媒體曾報導林為減肥名醫，有不少病患慕名前往林位在高雄左營的家醫科診所，當時，他診所內自費減肥門診的初診病患，一度得掛號排到兩年之後。

不過，上周三，盛名遠播的林聖章卻因詐領健保醫事費用2萬8409元，被橋頭地院重處10個月徒刑，據判決書指出，林所開立的診所在2014年至2016年間並無女性醫師，但其自費減肥門診間，卻有病患指出，曾出現有女醫師穿著白袍坐在醫師位上，詢問回診病患身體情況，並依病患不適症狀，逕自開立藥單。

對此，林聖章反駁，自費減肥門診課程的小隊長「Dora」，是他診所的陳姓女護理師，除他自己以外，診所另聘3名男醫師替病患看診，林聖章本身也替自費減肥門診的病患看診，但他辯稱，陳女不曾在診間幫病患看診，強調陳僅為護理師。

而陳與林口供一致，她聲稱自己不曾替病患看診，因業務需要，會在醫師在場情況下，替病患做營養諮詢或檢傷分類，並無越權執行醫療業務，駁斥病患指控。

但法庭審理時，不僅一名證人出面打臉林、陳二人，其中一證人指稱有回診3、4次，當時是由男醫師看診，之後的回診都是由一位女生Dora幫他看診；另名證人還說，Dora女醫師在診間看診，診間沒有其他醫師在場，都是下班過去，根本碰不到林聖章醫師，看診結束就領藥離開，中間也未再有其他醫師看診。

法官參照7名證詞，證人指證歷歷，偵審一致，且病患只是單純慕名前往診所自費減重及回診，也沒有跟診所發生醫療糾紛或私人嫌隙，未採信林與陳的說詞，且足認Dora執行醫療業務無誤。

據悉，這起案件至少有7名病患作證，實際在診間被陳女看診過的人數，恐怕超出想像，而健保署檢舉詐領的2萬8千餘元，僅為健保支付的醫事、藥物等費用，而該自費減肥門診中收取病患營養品等費用，並不在健保署所提報的金額內。

不過，也有民眾透露，該診所內櫃檯人員甚至直接會問看診病患，要讓陳女還是林醫師看診，而林明知陳女並無醫師執照，卻讓她穿起白袍進行診療，橋頭地院法官認定林、陳二人為共犯，違反醫師法並詐領健保醫療費用，判林10個月徒刑，而陳則為7個月徒刑，無法易科罰金，免不了牢獄之災。

高雄左營的減肥名醫林聖章看診說明病況。圖／讀者提供
高雄左營的減肥名醫林聖章看診說明病況。圖／讀者提供

醫師 健保 減肥

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