詐領近3萬醫療費判10個月 減肥名醫林聖章：上訴到底
高雄減肥名醫林聖章讓護理師替病患看診，被橋頭地院判處10個月有期徒刑，不得易科罰金或勞動替代，有法律專業者認為，林聖章得在二審拚緩刑，否則就算是護國神醫，為這近三萬元健保費，恐怕免不了要入監服刑，而今天林聖章出面表示，將上訴到底。
不具名醫師透露，大型醫院家醫科醫師月薪，至少20至30萬不等，若為知名醫師自行經營家醫科診所，月收入達百萬都有可能，而高雄名醫林聖章開立自費減肥門診課程，經健保署稽查，因門診陳姓女護理師替病患診療開藥，違反醫師法，林聖章除扣還申報近三萬元醫療給付，恐得面臨10個月的牢獄之災，損失恐達千萬以上。
由於，有病患參與林聖章所開立的自費減重課程，效果顯著，據悉，林聖章自費減肥門診的初診掛號人數之多，一度得排到兩年後看診，不過，有19名病患製作筆錄，7人作證指出林聖章門診內的減重課程小隊長「Dora」，也就是陳姓護理師，替回診病患看診諮詢，並開立營養品甚至藥物。
上周三，橋頭地院判決林聖章10個月有期徒刑，但林聖章與陳姓護理師從頭到尾都否認犯行，並指出，診所在2014至2016年間，聘用3名醫師替病患看診，根本不需要再讓陳姓女護理師處理醫療業務，而陳僅擔任個案管理師，並替醫師向病患作衛教指導，對於判決結果，林聖章無法接受，並表示將上訴到底。
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