周玉蔻罵拋家棄子想傳證人被「已讀不回」 趙少康：她已黔驢技窮

中國廣播公司董事長趙少康不滿媒體人周玉蔻在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書，稱他拋妻棄子、家暴、不認骨血等語，提民事訴訟要求周玉蔻、民視公司賠償1000萬元，周玉蔻聲請傳喚國民黨前駐美副代表黃裕鈞作證，但訊息被「已讀不回」、「不讀不回」；趙少康今發聲明回應，認為周玉蔻「黔驢技窮」。

趙少康聲明指出，周玉蔻律師開庭時表示「從LINE對話紀錄可看出周玉蔻的消息來源包括黃裕鈞，已盡舉證責任」，欲用LINE對話紀錄證明已盡舉證責任，他認為這種論點邏輯根本不通。

趙少康表示，從周玉蔻庭呈的LINE對話紀錄上，只看到周玉蔻自說自話，並沒有看到黃裕鈞證實周玉蔻說法的回應，顯示又是周玉蔻的片面之詞。

趙少康說，周玉蔻當庭說黃裕鈞答應她要回來出庭作證，但黃裕鈞6月後對周玉蔻的LINE屢讀不回，甚至不讀不回，顯示證人可能對周玉蔻胡說八道的不屑與否定，周玉蔻竟然還好意思把LINE當作證據，可見已經黔驢技窮。

周玉蔻曾表示，黃裕鈞曾說見過趙少康兒子，「與趙少康長得非常像」，也說趙少康兒子因父母婚姻關係，學習成長過程受到很大煎熬，生長求學遲緩一段時間，並表示前妻母親，也就是兒子的外婆，很氣憤趙少康所做的事情；她在節目前也有面對面向黃求證，黃的說法值得信任。

周玉蔻聲請傳喚黃裕鈞出庭作證，法院寄送黃在台戶籍等地址，傳票均被退回，而周玉蔻和律師先前表示和黃聯繫，黃表示7月會返台也願意作證，但法院今開庭當場調閱黃的入出境紀錄，確認黃至今尚未返台。

周玉蔻律師提出雙方LINE對話紀錄，證明黃曾表示7月返台並願意出庭作證，而黃4月19日還有回傳訊息，之後只有「已讀」周玉蔻訊息，而6月28日後即「不讀不回」，沒有回應。