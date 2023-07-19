國民法官審理婦殺夫家暴案 家屬情緒失控當庭喊：狗屁家暴令

63歲季姓婦人去年11月30日趁丈夫熟睡之際將他殺死，犯後她向警方自首，供稱受不了長期家暴才會殺夫。新北地方法院依國民法官法今天繼續開庭審理，下午季婦辯護人葛彥麟聲請傳喚季婦二姊與受理季婦被家暴案的彭姓社工，季婦二姊一度因情緒激動表示需要休庭，並在休庭時安慰季婦「看你這樣好心疼」，讓季婦忍不住淚崩，前來旁聽的季婦大姊則失控當庭怒吼「落實家暴保護法！家暴令是沒用的！狗屁家暴令！」。

今天下午程序交互詰問辯護人聲請傳喚的證人，季婦二姊與彭姓社工到庭作證，葛彥麟主詰問季婦二姊時，她說她很怕死者，雖然沒親眼看過死者打季婦，但「在我心中他就是魔鬼」，每次季婦找她身上都有傷痕。命案發生不久前季婦與死者因為貸款、退休金、被懷疑外遇的事情鬧得很厲害，季婦又跑到她家，這次死者跟著季婦找到她家，讓她感覺生命受到威脅，就叫季婦不要再到她家了，覺得季婦會犯罪是因為最後一條生路被斷了，講到激動處還一度因高血壓停止做證休庭。

休庭時，季婦二姊拿著水喝舒緩情緒，見到季婦坐在被告席顯得十分憔悴，碎念要她照護好自己，直呼「看你這樣好心疼」，讓季婦忍不住淚崩，季婦大姊坐在旁聽席，情緒激動怒吼「落實家暴保護法！家暴令是沒用的！狗屁家暴令！」，被法警與辯護人制止。

但上午死者弟弟即季婦的小叔出庭作證時，稱死者「是個很正直的人」，雖然死者有無喝酒狀況差很多，喝酒後會翻舊帳，「沒喝是很好的人」。檢察官則請合議庭考量季婦二姊與季婦關係密切，是否會影響季婦二姊所述的證據能力。

季婦二姊作證結束後，換彭姓社工出庭作證，她證稱，去年7月接觸季婦後，當時確定她在7月下旬會回去與死者同住，將季婦評估危機程度為高，是因為死者常在酒後與她發生衝突，死者無法控制情緒，一直以來都有肢體暴力、權控行為嚴重。她並稱，當時季婦聲請家暴保護令後又撤銷，是因季婦在之前聲請家暴保護令後常被死者威脅「不撤掉保護令就死定了」，認為只要有外力介入協助她就會有危險，很焦慮，才會決定撤銷。

檢方詰問彭姓社工是否有接觸過死者？彭姓社工說沒有，家暴情況也是聽季婦轉述，並提出雖然家暴被害人請求緊急安置門檻低，只要個案有意願就好，但以她的經驗而言，半數以上的家暴被害人都會拒絕緊急庇護，因為緊急庇護索地處偏遠，加上去年疫情影響，又多數人會想像庇護所較沒自由，會讓有自主能力的成年人無意願接受，對於檢方詰問「協助的個案中，反擊殺人的有幾個」則拒絕回答。