收錢幫廠商加速查驗 台南水利局模範公務員吐還48萬求減刑

台南市府水利局雨水下水道工程科蘇姓約用人員，2019、2020年間涉向得標廠商收賄，作為協助加速廠商領得估驗款，據調查，共計向收受匯款15次、總計48萬元，去年案發後他遭羈押，並繳回犯罪所得，且已職職，台南地院下午審理時，蘇懇求法官給他一次改過自新的機會。

據起訴指出，蘇男自2014年10月底擔任水利局雨水下水道工程科約用人員，曾獲模範公務員。而陳姓業者分別2019年12月、2020年9月得標水利局辦理的五工區、 六工區採購案，工程承辦人均為蘇男。

蘇男要求陳姓業者於每期估驗款核撥後，須交付賄款，作為他協助該公司加速領得估驗款的對價。

檢調於去年4月間據報後，搜索蘇男辦公室、住處等處所，查扣銀行往來帳號、車輛及手機定位等相關罪證，檢方認他涉貪汙治罪條例及稅捐稽徵法中幫助逃漏稅等起訴。

蘇男轉業從事汽車材料業務員，他坦承犯罪，指自己一時失慮而犯罪，深深感到悔悟。他懇求法官指妻子為此擔憂而身體狀況不佳，同住丈母娘也因病需要他照料，希望法官給他一次改過自新的機會，「我真的不會再犯錯了」。