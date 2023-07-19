收錢幫廠商加速查驗 台南水利局模範公務員吐還48萬求減刑
台南市府水利局雨水下水道工程科蘇姓約用人員，2019、2020年間涉向得標廠商收賄，作為協助加速廠商領得估驗款，據調查，共計向收受匯款15次、總計48萬元，去年案發後他遭羈押，並繳回犯罪所得，且已職職，台南地院下午審理時，蘇懇求法官給他一次改過自新的機會。
據起訴指出，蘇男自2014年10月底擔任水利局雨水下水道工程科約用人員，曾獲模範公務員。而陳姓業者分別2019年12月、2020年9月得標水利局辦理的五工區、 六工區採購案，工程承辦人均為蘇男。
蘇男要求陳姓業者於每期估驗款核撥後，須交付賄款，作為他協助該公司加速領得估驗款的對價。
檢調於去年4月間據報後，搜索蘇男辦公室、住處等處所，查扣銀行往來帳號、車輛及手機定位等相關罪證，檢方認他涉貪汙治罪條例及稅捐稽徵法中幫助逃漏稅等起訴。
蘇男轉業從事汽車材料業務員，他坦承犯罪，指自己一時失慮而犯罪，深深感到悔悟。他懇求法官指妻子為此擔憂而身體狀況不佳，同住丈母娘也因病需要他照料，希望法官給他一次改過自新的機會，「我真的不會再犯錯了」。
同時，蘇男聘請3位律師辯護，律師指蘇男誠心改過，並在偵查中繳回48萬元犯罪所得，也因其錯誤認知，但因貪汙罪很重，但法官考量蘇男家庭狀況，平日做公益等能夠酌減其刑，蘇男斟酌其經濟狀況願意繳交36萬公益金，請求法官從輕量刑，並給予緩刑機會。 而台南地院訂於8月9日宣判。
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