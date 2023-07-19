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姨丈藉故洗澡裸抱強吻少女 被告還辯只是在玩

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名少女小晴（化名）與父母同住，2015年姨丈與阿姨離婚，全家好心讓姨丈及2名表妹搬進家裡，沒想到2020年1月，正要去洗澡的姨丈稱想把乾淨衣物借放浴室旁小晴房間，突全裸進房環抱小晴強吻，隔天更二度強抱，造成小晴心理創傷。桃園法院判決，姨丈故意對少年犯性騷擾罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元；又故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年6月。

判決書指出，2020年14歲的小晴大年初一晚上與父母、舅舅、姨丈及2名表妹一起在家門外烤肉，晚間她回房休息，隨後姨丈敲門稱浴室太濕，想把換洗衣物借放她房內，小晴基於家人關係不疑有他開門，沒想到姨丈竟全裸進房突抱住她，還將手抱在小晴後背緊貼身體強吻，對此小晴用力將姨丈推出房間，表示父母快回來了，姨丈才作罷離開。

沒想到隔天晚上父母外出購物，小晴則在後陽台晾衣服，姨丈突然從後方出現抱住她，小晴試圖掙脫、推開，更喊「不要用我」，直到表妹邊叫爸爸跑過來，姨丈才停止，令小晴嚇得回房間將門鎖上。

事後小晴媽媽接到學校來電得知女兒遭侵犯，一關心小晴便哭著坦承姨丈對她不禮貌，有類似強吻、硬親等行為，情緒相當激動，覺得信任的人怎麼會做出這樣的事，對此小晴父母質問姨丈為何要這樣，對方僅慚愧道歉，便請他趕快搬走；小晴則在媽媽陪同到醫院身心科就診，但狀況愈趨惡化，姨丈也遲遲不交代事情原委，令小晴父母決定提告。

對此姨丈向檢警辯稱「只是在和小晴玩」，但不被採信，桃園市警察局婦幼警察隊報告桃園地檢署偵查起訴。桃園地院審理，審酌被告與小晴為同住多年的家屬間關係，竟為圖一己性慾之滿足，罔顧其身心發展及感受對其性騷擾、強制猥褻，且犯後始終否認犯行，態度惡劣，依刑法成年人故意對少年犯性騷擾罪處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元；另犯成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年6月，不得易科罰金。

桃園地方法院。記者周嘉茹／攝影
桃園地方法院。記者周嘉茹／攝影

父母 桃園

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