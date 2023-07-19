員工偷開老闆娘賓士車！遊玩出事「匯款19萬」 這原因獲判無罪

黃姓男子開朱姓老闆娘的賓士轎車送朱女到桃園機場出國，飛機起飛，黃開著車子到南投去旅遊，車子還因而受損，朱女提告侵占，黃被訴；台北地院認為，黃去遊玩時有拍照傳給朱女，違法要件不足，判黃無罪。可上訴。

檢察官起訴指出，黃原為朱女的員工，因朱女要出國旅遊，2019年2月8日請黃駕駛自己的賓士轎車搭載朱女到桃園國際機場，再請黃將車子開回台北市中山區的停車庫停好，請黃暫時保管車鑰匙。

不過，朱女出國的第2天，黃即擅自將車子駕駛至南投縣旅遊，旅遊期間，於駕車過程中還不慎讓車體受損，黃不賠償車損修復的錢，朱女提告，黃犯侵占罪。

黃坦承將車子開到南投旅遊是先斬後奏，但否認侵占。黃稱，他在南投開車時有拍照給朱女，有誠實告知朱女經過，事後也有匯款19萬5000元賠償朱女。

法官認為，侵占罪的成立，要以擅自處分自己持有的他人所有物為構成要件，黃雖未經朱女事前同意使用車輛，但使用中有告知朱女，車子肇事，也依朱指示將車子開到修車廠。