讓女護理師看診開藥 「護國神醫」林聖章涉犯醫師法判十月

長年擔任台灣奧亞運國家隊醫的林聖章，過去因診療戴資穎、郭婞淳等體壇名將，被封為「護國神醫」。不少人慕名前往林所開設的家醫診所，自費參加減重課程，但卻讓陳姓女護理師進行診療，賺取健保費2萬8409元。橋頭地院依醫師法判處林、陳二人各10月、7月徒刑。林聖賢辯稱，自己也在診間替自費減肥門診的病患看診，但陳女不曾在診間幫病患看診，只是護理師。

判決書指出，林聖章為該診所負責人，他明知陳女為診所護理師，並不具醫師執照，卻在2014至2016年間，由陳女擔任減重課程的「小隊長」，替7名病患診療開藥，就病患證詞，一開始自費減重門診由男醫師看診，但之後在醫師位子上是「女醫師」，自稱「Dora」，有時穿著白袍看診。

不過，在2014至2016年間，該診所並無女醫師任職，而陳女辯稱，她僅為護理師兼個案管理師，在每當病患減重回診，由她提供營養諮詢後拿營養品，在診所穿著粉色護理師上衣，應當不會讓病患混淆。

但病患說，陳女除了出言關心減重情形或接受詢問外，若本身固有疾患或於幸福診所減重期間併發暈眩、腸胃不適或便秘等副作用，仍由陳女看診並拿藥，由於，此屬醫療行為核心領域，明顯有觸法之嫌。

法官審酌林聖章經營診所期間開設自費減重班，成績斐然、素有威名，其長年擔任我國奧亞運國家隊隊醫，形象良好，卻不知愛惜羽毛，為貪圖不法利益，指使診所陳姓護理師非法執行醫療業務，登載不實病歷資料後，向健保署詐領醫療費用，且2人犯後均空言否認犯行。