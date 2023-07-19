借竅驅魔打死人…台中邪教聖師今現身法庭 女信徒：冒汗就被打瞎眼

台中市2019曾發生「借竅驅魔」打死女信徒案，主嫌林欣月被封聖師創辦「中華白陽四貴靈寶聖道會」，涉教唆幹部「三才」打死女信徒，檢方2020年1月依傷害致死等罪嫌起訴，至今仍在審理中；台中地院今開庭，1名婦人控訴只是冒冷汗就被打到雙眼都瞎掉，至今餘悸猶存。

除2019年案件，台中大里區游姓女子6月被發現死在大里區1處到場，檢警高度懷疑和當年借竅驅魔相關，第一時間聲押游女的許姓、詹姓室友，擔任「三才」的林姓雙胞胎姐妹交保，經檢方抗告成功後，法院改裁定雙胞胎收押禁見。

台中地檢署2019年曾偵辦「中華白陽四貴靈寶聖道會」打死女信徒案，經查女主嫌林欣月自封「聖師」涉嫌在大陸廣西南寧道場以「借竅驅魔」打死女信徒，又曾在台灣國姓道場打瞎另名80歲女信徒雙眼。

中檢查出，林女自2012年起為控制信眾，就會假借宗教名義對不服從或想脫離者，教唆幹部痛毆一頓，曾在大陸命女信徒躺在地上，並朝他猛力踩踏腹部導致肝臟破裂身亡；2019年80歲張姓女信徒拒絕辦台胞證、護照，又遭林教唆幹部他瞎她雙眼。

中檢當時也發現，包括婦人等13名信徒及孩童都曾遭打傷，經指揮搜索南投、台中到場等處，2020年1月已依組織犯罪、傷害致重傷等罪嫌起訴林；全案移審台中地院至今仍審理中，中院2020年12月裁定林欣月100萬元交保。

台中地院今開庭由檢、辯輪流詰問，林欣月也出庭。被害婦人控訴，她2017年經媳婦介紹才加入聖道會，大家都稱林欣月為聖師，另有林姓雙胞胎姐妹為三才，自己當時只是去幫忙煮飯，偶而參加日行一善活動，後發現團體開始變調，林欣月還要她交出護照、台胞證，但都不知道要幹嘛。

後有次在聖道會身體不適，整個人全身冒冷汗，林欣月就和三才就痛罵她「冒汗就是有問題」，並拿軟棒打她頭、臉，痛到睡不著覺還繼續被打，結果眼睛就開始模糊最終完全失明，她拜託林欣月帶她就醫卻拖延10天，經醫師檢查已經視網膜破裂。