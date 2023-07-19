涉賄選當選無效 嘉縣議員陳文忠：會上訴

嘉義縣議員陳文忠被檢舉妻子蔡錦屏涉嫌幫他買票，檢方提出當選無效之訴；嘉義地院判決2人具有配偶親密關係，已構成選罷法共同買票行賄行為，判決當選無效，可上訴。陳文忠表示，對於今天的判決結果，將會繼續上訴。

陳文忠與妻子蔡錦屏為夫妻，2人去年底同時參選嘉義縣議員、新港鄉民代表選舉，陳文忠高票當選，蔡錦屏高票落選；蔡錦屏被檢舉透過羅女向選民交付現金買票支持陳文忠夫妻。

檢方調查，涉嫌買票的林姓夫妻經濟狀況不佳，也基於陳文忠授意，另嚴男涉嫌為陳文忠買票也被判決有罪在案。

檢方依據上述3件賄選案認為，陳文忠有共同買票行賄行為，依選罷法第120條第3款規定，提起當選無效之訴。