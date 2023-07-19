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酒後到馬路上攔車揍人 塞爾維亞籍補教老師這原因緩刑

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹一名塞爾維亞籍的補教老師達利，今年3月12日凌晨1時許喝得酩酊大醉，竟跑到大馬路上張開雙臂，強行阻攔柯姓、何姓路人的轎車。達利攔車後，還朝柯姓男子揮拳痛毆，導致柯男左臉挫傷。新竹地院依強制罪處拘役50日，易科罰金5萬元，緩刑2年。

判決書指出，達利今年3月12日凌晨1時13分許，因酒後意圖滋事，竟在新竹市區某大馬路中央，張開雙臂以身體阻擋車輛經過，當時柯男與何女駕駛轎車經過，莫名被達利攔下，其中柯男還遭達利揮拳痛毆，導致左臉挫傷。

達利於警詢時聲稱，案發當時因為喝酒，已經忘記發生何事。不過受害的柯男與何女均指證歷歷，還拿出行車紀錄器佐證，柯男也提出22張受傷照片及當時和妻子聯絡等對話紀錄當作證據。

法官認為，達利妨害柯男、何女駕駛汽車行駛道路權利，所為實屬不該，考量其犯後態度良好，並與柯男和解、賠償其所受損害，足見確有悔意，最後依強制罪處拘役50日，易科罰金5萬元，緩刑2年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

塞爾維亞籍的補教老師達利因喝醉酒竟在馬路攔車還痛毆駕駛，最後因與被害人和解，法官判緩刑2年。記者黃羿馨／攝影
塞爾維亞籍的補教老師達利因喝醉酒竟在馬路攔車還痛毆駕駛，最後因與被害人和解，法官判緩刑2年。記者黃羿馨／攝影

新竹 路權

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