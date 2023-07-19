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「掃黃高手」入股色情按摩店 2彰化警貪汙定讞全得入獄

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

時任彰化和美分局警員金士君、巡佐劉仁智因掃黃績效顯著深受長官信賴，也深諳當地生態，和辜姓女業者入股合開色情按摩店獲利40萬多元，劉還稱「反正要退休了，只是想賺錢」，最高法院依貪汙治罪條例公務員對主管事務圖利等罪判金3年6月、劉4年2月徒刑定讞。

金士君2015年7月起擔任和美分局第一組警員，負責辦理正俗業務、查緝不法色情業，劉仁智2017年7起擔任和美分局大霞派出所巡佐，支援查緝臨檢色情業，劉因有固定線民和金通力合作查色情業成效卓著，2人私交甚篤，更深獲分局長官倚重。

金、劉熟知當地色情業經營生態，認識辜姓女業者及洪姓男友，而辜女原本是按摩小姐兼會計後想自立門戶經營全套、半套色情養生館，金、劉就向辜、洪表明想入股，辜女考量有利生意就答應。

金、劉共出資25萬元，由辜女找人頭2018年6月起開設「君悅養生館」，每次半套、全套由辜女抽400元；金、劉除消極不查緝，還會在臨檢事前向辜女通風報信，後來君悅營收不佳，辜女另起爐灶接手另開「金樂養生館」，2人繼續入股包庇，各賺得20多萬元。

一審金、劉均坦承消極不取締包庇，金還遊說分局長支持查緝取締其他家養生館，或由劉匿名檢舉，藉此打擊其他色情同業行為，確保入股的養生館有客源；劉曾說「全彰化的養生館沒有從事性交易，應該沒有辦法經營下去」、「既然取締這麼困難，乾脆自己開」、「反正要退休了，只是想賺錢」等語。

一審依貪汙數罪判金2年、劉仁智3年6月；二審審酌金、劉各次犯罪金額雖不多，仍不符合貪汙治罪條例「情節輕微」的要件，也無刑法顯可憫恕的情形，但一審卻援引減刑，用法未洽、量刑過輕，認為金、劉知法犯法，淪為色情業者的共犯，嚴重糟蹋警譽，破壞人民對於警察信賴不容輕貸，改判金3年6月、劉4年2月徒刑，最高法院認為認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

警察示意圖，圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片
警察示意圖，圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片

貪汙 彰化 臨檢

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