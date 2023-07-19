台南88槍擊案槍手另犯酒駕及傷害 法官裁定應執行1年

台南學甲88槍槍擊案，去年底震驚地方政壇，槍手孔祥志等8人涉槍砲彈藥刀械管制條例被起訴，孔在台南地院審理時稱1人犯案，沒有共犯。惟他另因不能安全駕駛致交通危險及傷害，經桃園及台南地院判刑確定，且已入監執刑，並向法院聲請定其應執行刑期，經法官裁定為1年。

據判決，孔祥志前因公共危險等案件判處5月確定，2020年9月易服社會勞動改易科罰金執行完畢。去年11月6日凌晨1時許起至7時許止，在桃園市KTV飲用啤酒10罐後，上午10時酒後駕車上路，在桃園不慎撞及前方轎車，再向前推撞停放在路旁的轎車牌，經測得其吐氣所含酒精濃度為每公升0.48毫克。桃園地院判他犯不能安全駕駛動力交通工具罪，累犯，處6月。

此外，2020年10月間，孔因細故與多人共同持刀具等傷害及私行拘禁被害人，直至被害人趁隙透過通訊軟體聯絡友人求救，員警輾轉接獲通報後立即前往處理，當場發現被害人，當場扣得被害人受強暴或脅迫手段而簽名的自白書、和解書各1紙、面額5萬元本票8張及面額40萬元本票1張，及綑綁使用繩子、束帶等。警方隨後循線找到孔祥志，二審認他成年人與少年共同犯傷害罪處7月。

台南高分院認他雖終坦承錯誤，但他觸犯不能安全駕駛致交通危險、傷害罪，犯罪類型不同，且未經刑罰執行完畢受有教訓，可見受刑人自制力薄弱，漠視法令，因此對受刑人施以矯正的必要性，及符合罪責相當的要求等一切情狀，應執行1年。